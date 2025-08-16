Після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі "відновлено повноцінний механізм зустрічей" між Вашингтоном і Москвою на найвищому рівні. Росія вийшла з дипломатичної ізоляції.

Такі заявили зробили заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв та прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова у суботу, 16 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Як у Росії прокоментували переговори на Алясці?

Дмитро Медведєв зазначив, що Володимир Путін "особисто і детально виклав президенту США" російські умови для завершення війни в Україні. За його словами, зустріч довела можливість переговорів з продовженням "сво".

Зустріч довела, що переговори можливі без попередніх умов і одночасно з продовженням "сво". Обидві сторони прямо поклали відповідальність за досягнення майбутніх результатів на переговорах про припинення військових дій на Київ і Європу,

– заявив він.

Своєю чергою Марія Захарова заявила, що Росія вже не перебуває в ізоляції. Російська високопосадовиця каже, мовляв, західні ЗМІ зараз перебувають в стані, "який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство".

"Три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимову доріжку, якою зустрічали російського президента у США", – написала Захарова, маючи на увазі зустріч президентів в аеропорту в Анкориджі.

До слова, видання Axios написало, що Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Путін не прагне до припинення вогню, а віддає перевагу всебічній угоді щодо завершення війни.