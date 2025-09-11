Росія готує провокації: дрони залітатимуть в повітряний простір країн ЄС ще довго, – Ryanair
Росія продовжує ескалацію гібридної агресії проти Європи, використовуючи безпілотники для порушення повітряного простору країн НАТО та створення хаосу в цивільній авіації. Керівник компанії Ryanair прогнозує довготривалі російські атаки.
Такі дії Росії можна схарактеризувати як "постійне штрикання ведмедя". Відповідну заяву зробив Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, передає 24 Канал із посиланням на матеріал Bloomberg.
Як Росія тероризує Євросоюз?
На щорічних загальних зборах Ryanair в Дубліні 11 вересня гендиректор компанії підкреслив провокаційний характер кремлівської стратегії. Зокрема йдеться про нещодавній інцидент із вторгненням російських дронів до Польщі та Литви 10 вересня.
Майкл О'Лірі попередив, що подібні інциденти стануть нормою для європейських авіаперевізників на найближчі роки, створюючи не стільки загрозу безпеці, скільки постійні перебої в роботі.
Це буде тривалою проблемою для всіх авіакомпаній і європейських громадян на наступні роки,
– зазначив О'Лірі, наголошуючи на необхідності рішучої відповіді з боку Європи.
За його словами, зростання активності НАТО в південній і східній Польщі вже обмежує доступний повітряний простір для комерційних рейсів, що призводить до затримок і порушень графіків.
У день інциденту лише 60% рейсів Ryanair вилетіли вчасно, порівняно з типовими 90%, що ілюструє масштаб проблеми.
Гендиректор висловив упевненість у швидкій реакції європейських лідерів на закриття повітряного простору для захисту літаків, але підкреслив, що регулярні такі заходи перетворять авіацію на жертву політичної нестабільності.
Що відомо про інцидент із російськими дронами в Польщі та Литві?
- За даними західних ЗМІ, польські сили ППО збили кілька дронів, але ситуація викликала ланцюгову реакцію: затримки рейсів по всій Європі, хаос в аеропортах і значні економічні втрати для авіакомпаній.
- Російські дрони під час атаки прямували до логістичного хабу на території аеропорту "Ряшів-Ясенка".
- За оцінками НАТО, від 22 до 25 безпілотників цілеспрямовано увійшли в зону Альянсу, з яких три були знищені винищувачами F-35 Королівських ВПС Нідерландів.
- Стало відомо про перший прецедент з вторгненням двох російських дронів до повітряного простору Литви. Країна є стратегічно важливою для НАТО, зокрема через її близькість з Калінінградською областю Росії.
- Історик та дипломат Роман Безсмертний заявив, що удар по Польщі був перевіркою системи протиповітряної оборони НАТО.
- Йдеться не про випадкову провокацію, а про заздалегідь підготовлену операцію, адже дрони проникали на польську територію з кількох напрямків і не лише з боку українського повітряного простору.