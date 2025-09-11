Россия продолжает эскалацию гибридной агрессии против Европы, используя беспилотники для нарушения воздушного пространства стран НАТО и создания хаоса в гражданской авиации. Руководитель компании Ryanair прогнозирует долговременные российские атаки.

Такие действия России можно охарактеризовать как "постоянное тыканье медведя". Соответствующее заявление сделал Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, передает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

К теме Атака дронов по Польше: эксперты объяснили, почему НАТО молчит и как Альянс должен был бы ответить

Как Россия терроризирует Евросоюз?

На ежегодном общем собрании Ryanair в Дублине 11 сентября гендиректор компании подчеркнул провокационный характер кремлевской стратегии. В частности речь идет о недавнем инциденте с вторжением российских дронов в Польшу и Литву 10 сентября.

Майкл О'Лири предупредил, что подобные инциденты станут нормой для европейских авиаперевозчиков на ближайшие годы, создавая не столько угрозу безопасности, сколько постоянные перебои в работе.

Это будет длительной проблемой для всех авиакомпаний и европейских граждан на последующие годы,

– отметил О'Лири, подчеркивая необходимость решительного ответа со стороны Европы.

По его словам, рост активности НАТО в южной и восточной Польше уже ограничивает доступное воздушное пространство для коммерческих рейсов, что приводит к задержкам и нарушениям графиков.

В день инцидента лишь 60% рейсов Ryanair вылетели вовремя, по сравнению с типичными 90%, что иллюстрирует масштаб проблемы.

Гендиректор выразил уверенность в быстрой реакции европейских лидеров на закрытие воздушного пространства для защиты самолетов, но подчеркнул, что регулярные такие меры превратят авиацию в жертву политической нестабильности.

Что известно об инциденте с российскими дронами в Польше и Литве?