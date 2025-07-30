Росія фіксує нові заяви американського президента Дональда Трампа, пов'язані з питанням закінчення війни в Україні та застосуванням санкцій з боку США.

Таку заяву у середу, 30 липня, зробив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Яку нову заяву зробив Пєсков?

Російський високопосадовець прокоментував останні попередження США щодо санкцій та заклики до завершення війни.

Кремль фіксує нові заяви Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні та можливих рестрикцій (обмежень – 24 Канал),

– заявив він.

За його словами, Росія нібито "набула імунітет до санкцій", оскільки, як наголосив Дмитро Пєсков, російська економіка буцімто досить довго функціонує під великою кількістю обмежень.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що Росія взяла до уваги заяву президента Дональда Трампа про скорочення дедлайну для мирної угоди, але продовжить бойові дії на українській території.

Дмитро Пєсков запевняв, що Росія зберігає прихильність до мирного процесу, але продовжить бойові дії для власних інтересів, для нібито досягнення цілей "спеціальної військової операції".