Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає від України віддати без бою близько 6 тисяч квадратних кілометрів. І йдеться про ті території, які вона ще не захопила силою.

Водночас Трамп не бачить потреби в економічній ізоляції Росії, попри її територіальні зазіхання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Венса в ефірі OAN.

Що сказав Венс щодо України?

Венс вважає, що наразі щодо війни в Україні "вдалося звузити коло питань".

Я думаю, що зараз ми знаходимося на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни,

– повідомив віцепрезидент США.

Венс зауважив, що Україна хоче гарантій безпеки від Європи чи "когось іншого", щоб впевнитися, що Росія не нападе знову.

"Українці, з іншого боку, хочуть гарантій безпеки – чи то від європейців, чи то від когось іншого, тому що вони хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більшого", – сказав він.

Також, за словами Венса, Трамп прагне завершити війну через тиск і на Росію, і на Україну.

Окрім того, американський президент не бачить потреби в економічній ізоляції Росії та відкритий до економічних домовленостей з росіянами у разі "врегулювання конфлікту".

