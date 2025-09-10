Росія вимагає віддати 6 тисяч кілометрів території, які вона ще не захопила, – Венс
- Росія вимагає від України віддати 6 тисяч квадратних кілометрів території без бою, які вона ще не захопила.
- Трамп не бачить потреби в економічній ізоляції Росії і відкритий до економічних домовленостей у разі врегулювання конфлікту.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає від України віддати без бою близько 6 тисяч квадратних кілометрів. І йдеться про ті території, які вона ще не захопила силою.
Водночас Трамп не бачить потреби в економічній ізоляції Росії, попри її територіальні зазіхання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Венса в ефірі OAN.
Що сказав Венс щодо України?
Венс вважає, що наразі щодо війни в Україні "вдалося звузити коло питань".
Я думаю, що зараз ми знаходимося на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни,
– повідомив віцепрезидент США.
Венс зауважив, що Україна хоче гарантій безпеки від Європи чи "когось іншого", щоб впевнитися, що Росія не нападе знову.
"Українці, з іншого боку, хочуть гарантій безпеки – чи то від європейців, чи то від когось іншого, тому що вони хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більшого", – сказав він.
Також, за словами Венса, Трамп прагне завершити війну через тиск і на Росію, і на Україну.
Окрім того, американський президент не бачить потреби в економічній ізоляції Росії та відкритий до економічних домовленостей з росіянами у разі "врегулювання конфлікту".
Мирні переговори: останні новини
- Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що мирна угода між Україною та Росією потребуватиме компромісів від обох сторін.
- Він вважає "основою для майбутньої мирної угоди" – заморозку лінії фронту в обмін на гарантії безпеки для України. Водночас Вітакер підтримує відправку миротворців або інструкторів до України, вважаючи, що це сприятиме тому, що Зеленський швидше укладе угоду.
- Раніше диктатор Путін заявляв Дональду Трампу про бажання отримати увесь Донбас в обмін замороження війни у Запорізькій та Херсонській областях.