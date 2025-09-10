Россия требует от России отдать 6 тысяч километров территории, которые она еще не захватила, – Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует от Украины отдать без боя около 6 тысяч квадратных километров территории, которые та еще не захватила силой. Он добавил, что Украина хочет гарантий безопасности от Европы или "кого-то еще", потому что хочет быть уверенной, что в случае заключения соглашения россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя еще больше.

Также, по словам Вэнса, Трамп стремится завершить войну через давление и на Россию, и на Украину. Он не видит необходимости в экономической изоляции России и открыт к экономическим договоренностям с россиянами в случае "урегулирования конфликта".