Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует от Украины отдать без боя около 6 тысяч квадратных километров территории, которые та еще не захватила силой. Он добавил, что Украина хочет гарантий безопасности от Европы или "кого-то еще", потому что хочет быть уверенной, что в случае заключения соглашения россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя еще больше.