Росія офіційно закрила одразу кілька залізничних пунктів пропуску на кордоні з країною НАТО

Фінлядія 9 липня отримала офіційне повідомлення від Росії про тимчасове призупинення руху на декількох залізничних пунктах пропуску. Мовиться, зокрема, про напрямки Вартіус – Люття, Ніірала – Вяртсиля, Іматра – Свєтогорськ, а також залізничні станції Виборг і Санкт-Петербург.

Про це повідомляє yle.fi.

Що відомо про закриття пунктів пропуску між Росією та Фінляндією?

Загалом, про це рішення фінська сторона дізналася ще наприкінці червня із повідомлень медіа. Тепер Москва надіслала офіційне підтвердження.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії зазначили, що ці обмеження не матимуть суттєвого впливу на країну. Основний вантажний залізничний трафік проходить через прикордонну станцію Вайніккала, яка продовжує працювати й не потрапила під обмеження.

Водночас усі автомобільні пункти пропуску на східному кордоні залишаються закритими за рішенням Гельсінкі через ризики організованого міграційного тиску з боку Росії.

Крім того, фінський уряд запропонував продовжити дію закону про прикордонну безпеку, відомого як "закон про видворення", до кінця 2028 року.

Довідка. Це тимчасовий нормативний акт, який дозволяє фінським прикордонникам розвертати та не пропускати до країни нелегальних мігрантів, зокрема тих, кого Росія цілеспрямовано використовує як інструмент гібридної війни

Варто зауважити, що Фінляндія внесла зміни до законодавства, які відкривають можливість розміщення на її території ядерного озброєння в межах механізмів НАТО. Подібний курс обрала й Литва: президент країни Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс прагне приєднатися до системи ядерного стримування Альянсу.

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу пояснив, що Фінляндія та держави Балтії перебувають серед найбільш уразливих напрямків для потенційної російської агресії. Саме тому ці країни особливо гостро реагують на дії Кремля та готуються до можливих сценаріїв розширення військового протистояння.