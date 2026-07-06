Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив, що якраз Балтійські країни й Фінляндія є одними із пріоритетних цілей Росії в системі НАТО, і тому вони надзвичайно чутливі до агресивних дій Кремля та його можливих планів відкрити другий фронт.

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Країни Балтії та Фінляндія демонструють позицію стійкості

Наразі ці країни не мають ядерної зброї, але вони можуть ініціювати можливість її розміщення у себе задля захисту проти ядерної держави Росії. Ексочільник СЗР України зазначив, що є стратегічні міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Але Путін, з його слів, вже порушив їх, переміщаючи її в Білорусь.

З іншого боку, в цій же угоді чітко визначено, що країна не використовуватиме ядерну зброю, а Росія змінила законодавство щодо застосування у випадку якихось там порушень "стратегічних національних інтересів".

А це могло б бути застосовано не тільки проти України, а проти Фінляндії, країн Балтії та інших. Тому ці держави поки юридично, без військово-оперативних дій, визначають, що вони можуть мати ядерну зброю в межах союзницької угоди НАТО,

– пояснив Маломуж.

Він нагадав, що Путін, Лавров, Пєсков, а особливо Медведєв, неодноразово заявляли про те, що Росія може використати ядерну зброю не тільки проти України. Тому зараз Фінляндія та Литва надсилають країні-агресорці сигнал, що в них буде змога розміщувати на своїй території "ядерку".

"А це наближає ймовірні пуски щодо і Санкт-Петербурга, і Москви та в цілому Росії. Це будуть буквально хвилини. Відбудеться зміна парадигми безпеки. Тоді вже буде під загрозою Росія, і вона не зможе воювати на всі фронти й бити по США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Прибалтиці, Фінляндії. З цих країн будуть тоді летіти на неї балістичні ракети, ядерні й неядерні. Це знесилить Москву і весь режим. Тобто ці юридичні кроки – це перший сигнал, попередження", – констатував Маломуж.

Генерал армії підсумував, що сьогодні Путіну ніхто спуску не дасть. Рішучі дії Стубба, президента Фінляндії, і прибалтійських лідерів демонструють не позицію заляканих, як того б хотів Кремль, а навпаки позицію стійкості і недопущення агресивних дій щодо їх країн і в цілому членів НАТО.

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