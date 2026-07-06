Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала подчеркнул, что именно балтийские страны и Финляндия являются одними из приоритетных целей России в системе НАТО, и поэтому они чрезвычайно чувствительны к агрессивным действиям Кремля и его возможным планам открыть второй фронт.

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Страны Балтии и Финляндия демонстрируют позицию стойкости

В настоящее время эти страны не обладают ядерным оружием, но они могут инициировать возможность его размещения на своей территории для защиты от ядерной державы России. Бывший глава СВР Украины отметил, что существуют стратегические международные соглашения о нераспространении ядерного оружия. Но Путин, по его словам, уже нарушил их, переместив его в Беларусь.

С другой стороны, в этом же соглашении четко определено, что страна не будет использовать ядерное оружие, а Россия изменила законодательство относительно его применения в случае каких-то там нарушений "стратегических национальных интересов".

А это могло бы быть применено не только против Украины, но и против Финляндии, стран Балтии и других. Поэтому эти государства пока юридически, без военно-оперативных действий, определяют, что они могут иметь ядерное оружие в рамках союзнического соглашения НАТО,

– пояснил Маломуж.

Он напомнил, что Путин, Лавров, Песков, а особенно Медведев, неоднократно заявляли о том, что Россия может применить ядерное оружие не только против Украины. Поэтому сейчас Финляндия и Литва посылают стране-агрессору сигнал о том, что у них будет возможность размещать на своей территории "ядерку".

"А это приближает вероятные запуски как по Санкт-Петербургу, так и по Москве, и в целом по России. Это будут буквально минуты. Произойдет смена парадигмы безопасности. Тогда уже под угрозой окажется Россия, и она не сможет вести войну на всех фронтах и наносить удары по США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Прибалтике, Финляндии. Из этих стран тогда будут лететь на нее баллистические ракеты, ядерные и неядерные. Это обезсилит Москву и весь режим. То есть эти юридические шаги – это первый сигнал, предупреждение", – констатировал Маломуж.

Генерал армии подытожил, что сегодня Путину никто не даст спуска. Решительные действия Стубба, президента Финляндии, и прибалтийских лидеров демонстрируют не позицию запуганных, как того хотел бы Кремль, а наоборот – позицию стойкости и недопущения агрессивных действий в отношении их стран и в целом членов НАТО.

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