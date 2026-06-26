Об этом сообщает Reuters.

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Как российские "ястребы" давят на Путина, чтобы тот продолжал войну против Украины?

По данным агентства, волна таких призывов усилилась после украинских атак беспилотниками по территории России. В частности, речь идет об ударах по Москве, Санкт-Петербургу, оккупированному Крыму, а также, по утверждениям российской стороны, о двух атаках на пассажирские автобусы.

Аналитики отмечают, что все более агрессивная риторика отражает обеспокоенность российских националистов эффективностью украинских ударов дронами и дискуссии о том, как Россия может защитить свою огромную территорию, не отказываясь от целей войны, которую сама начала в 2022 году.

Националистический бизнесмен Константин Малофеев после атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод поднял вопрос о применении ядерного оружия.

Что ещё должно произойти, прежде чем мы начнём воевать по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы воюют всем, что у них есть. Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и накопили именно для этого?

– заявил он.

Некоторые российские блогеры также призывают сделать украинские города непригодными для жизни посредством массированных бомбардировок и полностью отказаться от мирных переговоров при посредничестве США.

В частности, националистический блогер Юрий Баранчик заявил, что украинские удары по Москве якобы стали возможны только после одобрения Вашингтона.

"У нас нет выбора — либо мы переиграем Трампа, либо он переиграет нас", — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время источники Reuters, близкие к Кремлю, утверждают, что Путин терпимо относится к подобным заявлениям, хотя авторы таких высказываний вынуждены действовать в рамках правил, установленных российскими властями.

Журналисты отмечают, что, несмотря на давление "ястребов", Кремль пока не отказывается от переговоров. По словам трех высокопоставленных чиновников российского правительства, на этой неделе переговоры с США не дали результатов, а Вашингтон якобы не выполнил обещаний относительно мирных предложений, озвученных во время саммита Путина и Дональда Трампа на Аляске в 2025 году.

При этом Путин не поддержал наиболее радикальные предложения националистов. В то же время российское Министерство обороны в апреле 2026 года обнародовало адреса предприятий в нескольких европейских странах, которые, по его утверждению, производят беспилотники для Украины, что многие расценили как предупреждение о возможных ударах.

В прошлом месяце МИД России также заявил о намерении наносить "систематические удары" по военным целям в Киеве. После этого Россия усилила бомбардировки украинской столицы, в ходе одной из которых был поврежден тысячелетний монастырь.

В то же время Путин заявил, что нынешняя стратегия России является успешной. Во время выступления перед выпускниками военных академий он сказал, что российские войска якобы приближаются к захвату Константиновки в Донецкой области в рамках наступления на Донбасс.

Также российский президент высказал мнение, что в Европе растет влияние политических сил, стремящихся восстановить отношения с Россией.

Тех, кто хочет восстановить нормальные отношения с нами, остановить это бесконечное стремление к стратегическому поражению России, становится всё больше. В конце концов всё будет хорошо,

– заявил Путин.

Напомним, ранее российское издание "Верстка" писало, что российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать военные действия еще как минимум 2–3 года. Также предполагается, что Кремль все же может прибегнуть к более жестким мерам, среди которых — новая волна мобилизации и перевод экономики на военные рельсы.