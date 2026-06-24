Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Как Россия может втянуть белорусов в войну?

Договор о коллективной безопасности Союзного государства позволит России использовать белорусские людские и учебные ресурсы.

ISW ранее прогнозировал, что Кремль может попытаться использовать белорусское население, чтобы компенсировать системный дефицит людских ресурсов, с которым российские военные сталкиваются с мая 2022 года.

Аналитики также предполагают, что Россия может попытаться завербовать граждан Беларуси, учитывая, что белорусы и россияне якобы имеют "единый статус гражданства" в соответствии с договором о Союзном государстве. Теоретически, как предполагается, они обладают равными правами в соответствии с законодательством.

Поэтому Кремль может настаивать на том, что белорусы имеют одинаковые гражданские обязанности и ответственность.

Российские чиновники могут однажды настоять на том, чтобы белорусские подданные де-факто аннексированной Беларуси служили в российских вооруженных силах или в контролируемых Россией военных формированиях Союзного государства в соответствии с единым законодательством Союзного государства,

– отметили аналитики ISW.

К слову, издание The Wall Street Journal также писало, что Москва всё активнее давит на режим Лукашенко. В России считают, что на фоне замедления наступления на Донбассе необходимо создавать новые очаги напряжённости, используя для этого территорию Беларуси.

А заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявлял, что Лукашенко полностью превращает свою страну в военную платформу для России.