На это отреагировал глава МИД России Лавров, пригрозив Украине "комплексом мер", пишет BBC.

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Что сказал Лавров о предупреждении Беларуси со стороны Украины?

Лавров заявил, что слова Зеленского "направлены на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий", что якобы затруднит возможности урегулирования конфликта "политико-дипломатическими средствами".

Он напомнил, что с марта 2025 года действует договор между Москвой и Минском о гарантиях безопасности.

И в случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника,

– пригрозил в ответ Лавров.

К слову, представитель Кремля Песков в понедельник, 22 июня, назвал заявления Зеленского "абсолютно агрессивными" угрозами и анонсировал "контакты" Путина с Лукашенко.

Напомним, что 19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал ретрансляторы. По предварительным данным, четыре таких устройства установлены в Гомельской и Брестской областях. С помощью этого оборудования наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, энергетике и железной дороге.

На следующий день Зеленский заявил, что "Украина неоднократно подавала сигналы" об опасных последствиях "втягивания Россией в эту войну еще в Беларуси", вновь упомянув ретрансляторы.

Также президент Украины обвинил Лукашенко в том, что белорусские предприятия поставляют компоненты для российской армии.