Заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу сложившейся ситуации передают пропагандистские СМИ.

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Что сказали в России в ответ на ультиматум Зеленского Лукашенко?

Пресс-секретарь российского диктатора назвал заявления президента Украины "ничем иным, как попыткой дальнейшего подстрекательства с целью продолжения войны и нагнетания напряженности".

Песков также отметил, что в ближайшее время планируются контакты между Путиным и Лукашенко. По словам чиновника, это, мол, станет "хорошей возможностью обсудить угрозы Киева в адрес Минска". Он, к тому же, цинично заявил, что эта угроза является абсолютно "агрессивной".

Это вмешательство во внутренние дела другого государства, посягательство на его суверенитет,

– дерзко высказался он.

В то же время Песков добавил, что Россия не сомневается в способности руководства Беларуси самостоятельно обеспечить собственный суверенитет.

Какова предыстория?

По словам Владимира Зеленского, Украина неоднократно предупреждала об участии Беларуси в поддержке российской агрессии.

Речь идет, в частности, об оборудовании вдоль границы, которое используется для навигации российских дронов и корректировки ударов по украинским регионам.

Киев фиксирует работу ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, а также заявляет об участии белорусских предприятий в поставках компонентов и топлива для государства-агрессора.

Зеленский подчеркнул, что Минск должен прекратить эту деятельность и демонтировать соответствующее оборудование. Украина ожидает от белорусских властей конкретных шагов, которые докажут их невмешательство в войну.

При этом военный эксперт Алексей Гетьман в беседе с "24 каналом" пояснил , что риторика Лукашенко противоречива. Однако "на территории Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода, которые поставляют топливо россиянам. Поэтому Лукашенко был, мягко говоря, обеспокоен, когда услышал заявление Зеленского", – отметил он.