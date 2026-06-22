Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман в беседе с 24 Каналом отметил, на какие именно шаги может пойти Украина, если Александр Лукашенко не отреагирует на предупреждение Киева. Гетман предположил, на какие шаги может пойти Украина в отношении Беларуси.

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К каким действиям может прибегнуть Киев, если Минск не прислушается к Зеленскому?

Майор в отставке напомнил, что риторика Лукашенко в отношении Украины постоянно меняется. После ультиматума Киева он отметил, что ПВО России лучше, чем противовоздушная оборона Беларуси. Но при этом украинские силы наносят удары даже по Москве, которая будто бы очень хорошо защищена.

Кроме того, на территории Беларуси находятся два нефтеперерабатывающих завода, которые поставляют топливо россиянам. Поэтому Лукашенко был, мягко говоря, обеспокоен, когда услышал заявление Зеленского,

– отметил он.

Однако в соответствии с международными правилами и традициями ведения войны Украина имеет право уничтожать те военные цели, с которых атакуют нашу территорию или помогают осуществлять эти атаки. Даже если эти цели расположены, по словам ветерана российско-украинской войны, на территории третьей страны, которая не признана агрессором. Если, например, с территории этой страны будет нанесен ракетный удар по Украине, мы имеем право наносить удары по местам запуска ракет и местам их хранения.

"Поэтому, если радиолокационные станции, расположенные в Беларуси, будут помогать направлять российские беспилотные аппараты на украинскую территорию, то Киев имеет право уничтожать не только эти аппараты, но и то оборудование, которое ими управляет – радиолокационные станции", – подчеркнул он.

Почему Украина была вынуждена предупредить Беларусь: смотрите видео

Майор в отставке предположил, как именно отреагирует Украина в случае, если Беларусь не выполнит условия, которые поставил перед ней Зеленский.

Посмотрим, что будет, когда истечет срок ультиматума. Мне почему-то кажется, что вряд ли Украина пойдет на попятную. Уверен, что по этим ретрансляторам будут нанесены точечные удары. Их невозможно спрятать или замаскировать,

– отметил Алексей Гетьман.

Он добавил, что со стороны украинского руководства прозвучало не политическое заявление в дипломатической плоскости, а прямое предупреждение Беларуси. Киев больше не намерен ждать, когда снова дроны, управляемые с территории Беларуси, полетят на северные регионы Украины. И дальше подвергать опасности украинцев наше государство не будет.

Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что белорусские предприятия поставляют компоненты для российского оружия, бронетехники, ракетных систем, а также – топливо для российской армии. Президент считает, что все это "втягивает Беларусь в войну", и помощь с ее стороны позволяет России выдержать, в частности, санкционное давление.