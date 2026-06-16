Об этой уязвимости заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает NEXTA Live.

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Самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что его страна уязвима для украинских ударов, поэтому не заинтересована в втягивании в этот конфликт,

Мы не хотим воевать: если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как атакует Россию, мы будем очень уязвимы,

– подчеркнул Лукашенко.

По его словам, украинские военные якобы хорошо осведомлены о ситуации на территории Беларуси. В то же время он заявил, что осознает возможные риски для страны, в частности то, что ключевая инфраструктура жизнеобеспечения – производственные и логистические объекты – может стать мишенью для ударов. Отдельно он добавил, что украинская сторона уже определила около 500 потенциальных целей на территории Беларуси.

В случае возможного наступления России на Киев с территории Беларуси линия фронта расширилась бы примерно на 1,5 тысячи километров вдоль белорусско-украинской границы, добавил белорусский диктатор. Он отметил, что при нынешнем ходе войны обеспечить контроль и защиту такого протяженного участка было бы невозможно.

В то же время Лукашенко извинился перед Зеленским за свои резкие высказывания.

Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова. Может, и не стоило их говорить, учитывая, что он все-таки воюет,

– уточнил белорусский лидер.

В заключение Лукашенко заверил Зеленского в отсутствии угрозы со стороны Беларуси, мол, военных действий с его стороны ждать точно не стоит.

Напомним, что еще 6 июня в Госпогранслужбе предупреждали граждан о возможных провокациях со стороны Беларуси. Также там не исключали возможности нового наступления с этого направления.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси постоянно проходят проверки различных армейских подразделений, в том числе совместно с Россией.