Таку вразливість визнав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, передає NEXTA Live.

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Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що його країна є вразливою до українських ударів, тож не зацікавлена у втягуванні у цей конфлікт,

Ми не хочемо воювати: якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як атакує Росію, ми будемо дуже вразливі,

– наголосив Лукашенко.

За його словами, українські військові нібито добре обізнані ситуацією на території Білорусі. Водночас він заявив, що усвідомлює можливі ризики для країни, зокрема те, що ключова інфраструктура життєзабезпечення – виробничі та логістичні об'єкти – може стати мішенню для ударів. Окремо він додав, що українська сторона вже визначила близько 500 потенційних цілей на території Білорусі.

У разі можливого наступу Росії на Київ із території Білорусі лінія фронту розширилася б приблизно на 1,5 тисячі кілометрів уздовж білорусько-українського кордону, додав білоруський диктатор. Він зауважив, за нинішнього ходу війни забезпечити контроль і захист такої протяжної ділянки було б неможливо.

Водночас Лукашенко вибачився перед Зеленським за свої різкі висловлювання.

Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова. Може, й не треба було їх говорити з огляду на те, що він таки воює,

– уточнив білоруський лідер.

Наостанок Лукашенко запевнив Зеленського щодо відсутності загрози з боку Білорусі, мовляв, військових дій з його боку чекати точно не варто.

Нагадаємо, що ще 6 червня у Держприкордонслужбі застерігали громадян щодо можливих провокацій з боку Білорусі. Також там не відкидали можливості нового наступу із цього напрямку.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі постійно відбувається перевірка різних армійських підрозділів, зокрема разом із Росією.