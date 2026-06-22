Заяву речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова щодо ситуації передають пропагандистські медіа.

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Що сказали в Росії у відповідь на ультиматум Зеленського Лукашенку?

Речник російського диктатора назвав заяви президента України "нічим іншим, як спробою подальшого підбурювання в плані продовження війни й нагнітання напруженості".

Пєсков також зазначив, що плануються контакти між Путіним і Лукашенком найближчим часом. За словами посадовця, це, мовляв, стане "хорошою нагодою, щоб обговорити погрози Києва Мінську". Він, до того ж, цинічно заявив, що ця загроза є абсолютно "агресивною".

Це втручання у внутрішні справи іншої держави, посягання на її суверенітет,

– зухвало висловився він.

Водночас Пєсков додав, що Росія не сумнівається у здатності керівництва Білорусі самостійно забезпечити власний суверенітет.

Яка передісторія?

За словами Володимира Зеленського, Україна неодноразово попереджала про участь Білорусі у підтримці російської агресії.

Йдеться, зокрема, про обладнання вздовж кордону, яке використовується для навігації російських дронів і коригування ударів по українських регіонах.

Київ фіксує роботу ретрансляторів у Гомельській і Брестській областях, а також заявляє про участь білоруських підприємств у постачанні компонентів і пального для держави-агресорки.

Зеленський наголосив, що Мінськ має припинити цю діяльність і демонтувати відповідне обладнання. Україна очікує від білоруської влади конкретних кроків, які доведуть її невтягнутість у війну.

При цьому військовий експерт Олексій Гетьман у розмові з 24 Каналом пояснив, що риторика Лукашенка є суперечливою. Однак "на території Білорусі є два нафтопереробні заводи, які постачають пальне росіянам. Тому Лукашенко був, м'яко кажучи, стурбований, коли почув заяву Зеленського", – зауважив він.