На це відреагував глава МЗС Росії Лавров, пригрозивши Україні "комплексом заходів", пише BBC.

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Що сказав Лавров про попередження Білорусі від України?

Лавров заявив, що слова Зеленського "націлені на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо в конфлікт і розширити географію бойових дій", що нібито ускладнить можливості врегулювання конфлікту "політико-дипломатичними засобами".

Він нагадав, що з березня 2025 року діє договір між Москвою та Мінськом про гарантії безпеки.

І в разі потреби ми готові вжити всього комплексу заходів, передбачених договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника,

– пригрозив натомість Лавров.

До слова, представник Кремля Пєсков у понеділок, 22 червня, назвав заяви Зеленського "абсолютно агресивними" погрозами та анонсував "контакти" Путіна з Лукашенком.

Нагадаємо, що 19 червня Зеленський дав Лукашенку тиждень, аби той прибрав ретранслятори. Попередньо, їх встановлено 4 у Гомельській та Брестській областях. Через це обладнання завдавали удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, енергетиці та залізниці.

Наступного дня Зеленський заявив, що "Україна неодноразово давала сигнали" про небезпечні наслідки "втягування Росією в цю війну ще в Білорусі", знову згадавши ретранслятори.

Також президент України звинуватив Лукашенка в тому, що білоруські підприємства постачають компоненти для російської армії.