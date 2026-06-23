Військовослужбовець ЗСУ, політичний консультант Андрій Антонюк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці ретранслятори є законними цілями для України. За його словами, Лукашенко зараз фактично "на розтяжці": між тиском Кремля, який хоче втягнути Білорусь глибше у війну, і ризиком отримати дуже болючу відповідь.

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Білорусь уже втягнута у війну проти України

Білоруський режим намагається зберігати видимість дистанції від війни, але фактично територія країни працює в інтересах Росії. Через Білорусь росіяни використовують логістику, готують особовий склад, а також застосовують інфраструктуру, яка допомагає атакам по Україні.

Білорусь втягнута у війну проти України. Це аксіома. Ретранслятори, які використовуються для наведення і посилення сигналу ворожих безпілотних апаратів, – це абсолютно законні ворожі цілі,

– наголосив Антонюк.

За словами Антонюка, Лукашенко зараз опинився в дуже складному становищі. Кремль хоче використати його режим і білоруських громадян для глибшого втягування у пряме протистояння з Україною, зокрема через союзницькі зобов'язання та формат ОДКБ.

У Лукашенка зараз така розтяжечка, тому що Кремль хоче під різними варіантами використати його і втягнути громадян Білорусі в пряме протистояння проти України,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Водночас Мінськ розуміє, що подальша участь у російських атаках може мати наслідки вже для самої білоруської інфраструктури. Україна не висуває територіальних претензій до Білорусі й не втручається у її внутрішню політику, але об'єкти, які допомагають убивати українців, не можуть залишатися поза увагою Сил оборони України.

Лукашенко розуміє ризики для Білорусі

Попередження щодо ретрансляторів не варто сприймати як тиск заради тиску. Для України це питання безпеки, бо такі об'єкти допомагають російським безпілотникам працювати ефективніше. Якщо вони залишаються на території Білорусі, Силам оборони України доводиться враховувати цю загрозу під час протидії дроновим атакам.

Для того, щоб ми могли чітко прогнозувати, що відбувається на території сусідньої Білорусі, ми повинні розуміти, що ретранслятори прибрані,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Білоруські об'єкти розташовані значно ближче до України, ніж багато цілей на території Росії, по яких уже працюють українські далекобійні засоби. Водночас система ППО Білорусі, за оцінкою Антонюка, не виглядає достатньо сильною, щоб гарантувати захист такої інфраструктури.

Якщо влада Білорусі не знайде варіантів, то я не виключаю, що вишки дійсно будуть ламатися під ударами наших безпілотних систем,

– сказав він.

Тепер Лукашенко має обирати між вимогами Кремля і ризиками для власної інфраструктури. Україна не має територіальних претензій до Білорусі й не намагається втручатися у її внутрішню політику, але технічні об'єкти, які допомагають російським атакам, залишаються законними цілями.

Білоруси не хочуть воювати проти України

Для Лукашенка ситуацію ускладнюють і настрої всередині самої Білорусі. Офіційні канали цього майже не показують, але спротив прямій участі у війні все одно проривається в соцмережах та на опозиційних медійних майданчиках, які ведуть самі білоруси.

Настрої громадян Білорусі є абсолютно негативними щодо участі у війні проти України. І вони достатньо негативні щодо росіян,

– зазначив Антонюк.

Тому заклики не реагувати на використання білоруської території в інтересах Росії він вважає небезпечними. Україна вже мала досвід, коли нерішучість або спроби не дратувати ворога могли коштувати значно дорожче.

Якщо би слухати отаких порадників, то сьогодні над урядовим кварталом Києва, скоріш за все, висів би триколор або прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки,

– сказав він.

Питання не зводиться до політичної риторики між Києвом і Мінськом. Якщо білоруський режим залишає на своїй території об'єкти, які працюють на російські атаки, він бере на себе відповідальність за наслідки.

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