Про це повідомляє Reuters.

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Як російські "яструби" тиснуть на Путіна, щоб той продовжував війну проти України?

За даними агентства, хвиля таких закликів посилилася після українських атак безпілотниками по території Росії. Зокрема, йдеться про удари по Москві, Санкт-Петербургу, окупованому Криму, а також, за твердженнями російської сторони, дві атаки на пасажирські автобуси.

Аналітики зазначають, що дедалі агресивніша риторика відображає занепокоєння російських націоналістів ефективністю українських ударів дронами та дискусії щодо того, як Росія може захистити свою величезну територію, не відмовляючись від цілей війни, яку сама розпочала у 2022 році.

Націоналістичний бізнесмен Костянтин Малофєєв після атаки на Московський нафтопереробний завод поставив питання про застосування ядерної зброї.

Що ще має статися, перш ніж ми почнемо воювати по-справжньому? Війна означає перемогу за будь-яку ціну. Українці воюють усім, що мають. Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили й накопичили саме для цього?

– заявив він.

Деякі російські блогери також закликають зробити українські міста непридатними для життя шляхом масованих бомбардувань та повністю відмовитися від мирних переговорів за посередництва США.

Зокрема, націоналістичний блогер Юрій Баранчик заявив, що українські удари по Москві нібито стали можливими лише після схвалення Вашингтона.

"У нас немає вибору – або ми переграємо Трампа, або він переграє нас", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас джерела Reuters, наближені до Кремля, стверджують, що Путін терпимо ставиться до подібних заяв, хоча автори таких висловлювань змушені діяти в межах правил, встановлених російською владою.

Журналісти наголошують, що, попри тиск "яструбів", Кремль поки не відмовляється від переговорів. За словами 3 високопосадовців російського уряду, цього тижня переговори зі США не дали результатів, а Вашингтон нібито не виконав обіцянок щодо мирних пропозицій, озвучених під час саміту Путіна і Дональда Трампа на Алясці у 2025 році.

При цьому Путін не підтримав найбільш радикальні пропозиції націоналістів. Водночас російське Міністерство оборони у квітні 2026 році оприлюднило адреси підприємств у кількох європейських країнах, які, за його твердженням, виробляють безпілотники для України, що багато хто розцінив як попередження про можливі удари.

Минулого місяця МЗС Росії також заявило про намір завдавати "систематичних ударів" по військових цілях у Києві. Після цього Росія посилила бомбардування української столиці, під час одного з яких було пошкоджено тисячолітній монастир.

Водночас Путін заявив, що нинішня стратегія Росії є успішною. Під час виступу перед випускниками військових академій він сказав, що російські війська нібито наближаються до захоплення Костянтинівки на Донеччині в межах наступу на Донбас.

Також російський президент висловив думку, що в Європі зростає вплив політичних сил, які прагнуть відновити відносини з Росією.

Тих, хто хоче відновити нормальні відносини з нами, зупинити це нескінченне прагнення до стратегічної поразки Росії, стає все більше. Зрештою все буде добре,

– заявив Путін.

Нагадаємо, раніше російське видання "Верстка" писало, що російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати військові дії ще щонайменше 2 – 3 роки. Також припускається, що Кремль все ж може вдатися до жорсткіших рішень, серед яких – нова хвиля мобілізації та переведення економіки на військові рейки.