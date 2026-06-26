Про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на співрозмовника, близького до однієї з європейських розвідувальних служб.

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Путін про продовження війни в Україні та можливу мобілізацію

За словами джерел, російський диктатор назвав можливу нову хвилю мобілізації в Росії одним із "гіпотетичних жорстких заходів", які теоретично можуть бути застосовані.

Путін, кажуть співрозмовники, "не хоче закінчувати війну і готовий воювати ще два – три роки".

Є побоювання щодо нестабільності – у разі завершення бойових дій зараз, у такому стані, без серйозних успіхів,
– зазначило джерело.

Також припускається, що Кремль все ж може вдатися до жорсткіших рішень, серед яких – нова хвиля мобілізації та переведення економіки на військові рейки.

"Військові нібито гарантують йому (Путіну – 24 Канал) повний контроль над чотирма українськими регіонами за умови наявності людських ресурсів", – цитує видання свого співрозмовника.

Як стверджує джерело журналістів, яке займається питаннями контрактного набору в одній із державних корпорацій Росії, підготовка до процесу, який офіційно не називатимуть мобілізацією, ведеться вже протягом кількох місяців. За його словами, при цьому в Кремлі прагнуть уникнути прорахунків, допущених під час мобілізації у 2022 році.

Водночас співрозмовник не відповів прямо, чи ухвалене остаточне рішення щодо нового набору до війська, наголосивши лише, що в них є завдання – готуватися.

Зауважимо, 23 червня агенти "Атеш" повідомляли, що російська влада посилює мобілізацію серед боржників та колишніх ув'язнених. Цих людей масово затримують і під жорстким тиском, зокрема через погрози новими кримінальними справами, змушують підписувати контракти зі збройними силами Росії. У різних регіонах Росії різко активізувалась робота місцевих військкоматів та силовиків.

А нещодавно російські ЗМІ також повідомили, що в Пензі та навколишніх райцентрах пройшли масові облави на чоловіків, які не стали на військовий облік.