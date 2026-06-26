Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що такими висловлюваннями Росія зараз надсилає сигнал Сполученим Штатам.

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Чому в Кремлі заговорили про переговори?

Заяви Лаврова, на думку політолога, відображають внутрішні розбіжності та боротьбу, яка триває у Кремлі. Він незадоволений тим, що його у свій час усунули від прямих контактів із США попри те, що він очолює міністерство закордонних справ і є професійним американістом. Замість нього з минулого року з представниками Штатів комунікували інші люди.

Зокрема таємні переговори з Віткоффом вів представник Путіна – Кирило Дмитрієв та його помічник Юрій Ушаков. Тому Лавров сьогодні критикує Вашингтон, наголошує на провалі зустрічі в Анкориджі, тим самим робить випади проти своїх конкурентів всередині Росії, які зайняли його місце в переговорному процесі.

У Кремлі відчується розгубленість. Там хочуть повернути переговори з США. Це не стільки для нас сигнал, як для американців, мовляв, вони готові. З іншого боку – це сигнал внутрішній аудиторії. Адже в Росії зараз настрої негативні через масштабну паливну кризу, яка охопила європейську частину Росії,

– пояснив Фесенко.

Путін в цій ситуації намагається демонструвати силу, вимагає від підлеглих "звести до нуля" наслідки українських атак, але ті нічого не можуть вдіяти. Політолог звернув увагу на зміну тональності його виступів. На його погляд, вона стала невпевненою. Очільник Кремля говорить кострубато, а його погрози вже не сприймаються серйозно. Нині диктатора почали критикувати навіть його прихильники всередині Росії.

Повне інтерв'ю Фесенка: дивіться у відео

Очільник Кремля перебуває в інформаційному вакуумі

Путін продовжує заявляти, що російська армія нібито щодня просувається, хоча насправді ситуація інша. Фесенко зауважив, що російський диктатор намагається вдавати, що все гаразд попри регулярні атаки СОУ. В Петербурзі під час ПМЕФ він був вимушений реагувати, бо саме там в ті дні відбувались українські дронові удари.

"Йому довелося реагувати, але він казав, що це західні дрони, не українські. Хоча більшість БпЛА, які б'ють по Росії – українського виробництва. А Путін хоче принизити, мовляв, це не зброя України, що це воює Захід проти Росії, інакше його країна виглядає не зовсім-то і потужною. Він не має адекватної оцінки, не розуміє реальної ситуації. Так часто буває, в авторитарній бюрократії керівника обманюють, прикрашають ситуацію, але й приховати її неможливо", – вважає Фесенко.

Політолог вказав на те, що навіть міністр енергетики Росії на нараді з Путіним сказав, що є проблеми й будуть обмеження щодо пального, то ж все-таки цю інформацію про реальний стан речей в країні-агресорці чиновники намагаються донести до нього. Але, за переконанням Фесенка, в повному обсязі він не розуміє, що відбувається зокрема у Криму, хоча в російському уряді про це добре знають.

Путін живе у своїй бульбашці й тому повторює, що російські війська наступають кожен день, над чим вже сміються в самій Росії. Хоча він вже почав озвучувати, що не "наступають", а "підтискають". Проглядається певна зміна риторики.