У Росії зародився підпільний збройний рух "Чорна іскра", який вже показує результати у боротьбі проти диктатора Путіна. Серед них: знищення корабля у Каспійському морі, удар по нафтобазі в Ростовській області та газопроводах, що забезпечували ВПК, а також знищення десятків локомотивів.

Ексбанкір Путіна, а зараз військовослужбовець ЗСУ Ігор Волобуєв, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, як працює підпілля в Росії, як вербує людей та чи змінить це хід війни. Деталі – далі у матеріалі.

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У Росії з'явився підпільний рух, що нищить кораблі та НПЗ

Ми давно говоримо про протиставлення "холодильника і телевізора". Колись здавалося, що коли люди в Росії побачать порожній холодильник, то перестануть вірити телевізійній пропаганді. Але вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, а цього не сталося. Чи можуть у росіян відкритися очі на все, коли забурчить шлунок, і вони усвідомлять, що десь звернули не туди?

Якщо ми говоримо про підпільний рух "Чорна іскра", який діє в Росії, то про нього відомо вже понад місяць. Хоча організація насправді вже давно існує. Це дуже прогресивні люди. Не можна казати, знаєте, що це прям вся Росія…

Путін сам наступив на ці граблі – на "Чорну іскру". Якби він не вчепився зубами у владу і не тримав її кривавими методами 26 років, то просто мав би зараз політичну партію і просто був в політичному процесі.

Людей змусили взятися за зброю та радикалізуватися. Це здебільшого представники середнього класу. Уже почалися незворотні процеси. "Чорна іскра" – це незворотний процес зараз в Росії. Я б назвав його, знаєте, плацдармом для збройного бунту одразу в декількох місцях, з повним захопленням адміністративних будівель та поліції.

Коли саме виник цей рух і як за цей час розвинувся, з урахуванням нинішнього стану на червень 2026 року?

Він з'явився і почав чимось займатися ще влітку минулого року. Але про нього реально мало хто знав. Тому учасники руху були ініціаторами того, щоб у них з'явився публічний представник. Вони вибрали мене, бо в нас були певні перетини. Я теж колись належав до середнього класу в Росії, але ніколи не мав нічого спільного з чимось радикальним, коли там жив. Проте мій вчинок і те, що я приїхав додому і воюю – це радикальний вчинок. Тому вони довіряють мені.

Ви питаєте, що змінилося? За півтора місяця є певні результати. Набагато збільшилася кількість людей, які звертаються до "Чорної іскри". У них є електронна пошта blckspark@proton.me, і люди пропонують різні варіанти співпраці. На цьому етапі вже можна казати, що розголос про організацію дуже допомагає масштабувати її можливості.

Повне інтерв'ю ексбанкіра Путіна: дивіться відео

У Криму діє партизанський рух "Атеш". Я так розумію, що це щось схоже?

"Чорна іскра" знає про цей рух та дуже гарно до нього відноситься. Просто "Атеш" працює саме на тимчасово окупованих територіях. А ця організація створена для боротьби з Путіним на міжнародно визнаній території Росії.

Ви говорите, що теж належите до середнього класу. Але коли я вас представляла, то згадувала, що ви – колишній віцепрезидент Газпромбанку. Це теж можна вважати середнім класом?

Я заробляв у середньому десь 18 тисяч доларів на місяць. От хто я після цього, як ви думаєте? Чесно, коли я приїжджав в Україну, в мене є тут багато друзів, однокласників, то вони казали, що заробляли в десять разів більше за одну операцію. Звісно це люди, які займалися бізнесом. Так що я був таким справжнім середнім класом, як і в Європі, і в США.

Очевидно, що в української аудиторії можуть виникнути запитання: як колишній співробітник російського банку, який нині служить у ЗСУ, водночас комунікує про антипутінський рух у Росії? Як вам вдається вибудовувати цю комунікацію, зважаючи на те, що ви перебуваєте в Україні, а ваші контакти – на території Росії, ще й з урахуванням перебоїв зі зв'язком?

Я не буду розкривати, який алгоритм зв'язку між нами. Але він не такий простий. Головне моє завдання – я продовжую служити в ЗСУ, і займаюся безпілотними системами. Зараз проходжу навчання, і відкрию вам маленьку таємницю, я вже опанував FPV-дрони та дрони-бомбери, і зараз опановую БпЛА літакового типу.

Якщо ми ще раз про "Чорну іскру"... То я сьогодні навіть спілкувався з трьома людьми з Москви про те, що в них відбувається, бо мені цікаво. Ніяких проблем. Месенджер і вперед.

Що кажуть про Воронеж?

У мене немає знайомих у Воронежі. От, коли 18 червня по Москві пролетіло, то там з будь-якого місця палало. І, до речі, "Чорна іскра" в цей день теж вдарила по нафтобазі у Ростовській області, і там палало не менше, ніж в Москві. Тобто вони взяли участь в цій акції теж.

Ми вже згадували "Атеш" – рух, який діє в Криму та частині Донецької й Луганської областей, і передає координати для ураження російських військових об'єктів. Чи правильно я розумію, що "Чорна іскра" працює за схожим принципом? Вони передають інформацію Україні чи діють самостійно як окрема структура.

"Чорна іскра" інколи співпрацює з Силами оборони України. Але Україна ніяким чином не керує її діяльністю. Зараз просто хочу перерахувати декілька великих акцій, які вони зробили в цьому місяці.

Наприклад, вони системно знищують залізничні локомотиви. З початку року були спалені або пошкоджені десятки локомотивів на суму вже понад 50 мільйонів доларів. Також вони здійснили підриви кількох магістральних газопроводів – у Ленінградській та Псковській областях. Ці об'єкти забезпечували газопостачання великих військових інфраструктур.

Крім того, у середині травня, за їхніми даними, було уражено малий артилерійський корабель класу "Буян" у Каспійському морі, вартістю понад 100 мільйонів доларів. Я можу навести й інші приклади. А про те, як вони передають координати, вам ніхто не розповість, вибачте.

Це централізовано координований процес чи самостійний рух?

Я підкреслюю, що це самостійний рух. Україна до його створення та діяльності не має жодного стосунку. Хоча вони інколи співпрацюють, але мова не завжди йде про далекобійні удари. Там є різні варіанти.

Наприклад, коли вони закликають людей до них долучатись, то людині навіть необов'язково брати участь в акції чи піти щось підірвати. Людина може мати дуже чутливу таємну інформацію і поділитися. Тому є різні формати співпраці.

"Чорна іскра" складається з етнічних росіян, які живуть і народилися в Росії, чи є й українці, які входять до цього підрозділу?

Це етнічні росіяни. Вони народилися в Росії та нікуди не поїхали. Ці люди пройшли еволюційний шлях від білих стрічок та ліхтариків і дійшли до того, що були змушені взяти в руки коктейлі Молотова та зброю.

Але був і приємний сюрприз. Я багато років виступав у медіа й закликав українську діаспору до більшої залученості. І виявилося, що є молоді люди 20 – 25 років, які народилися в Росії, але в сім'ях вихідців з України. Вони їздили до родичів, знають Україну зсередини, мають тут друзів.

Це молодь, яка відчуває українську ідентичність як свою. Для них Україна – це коріння і внутрішній орієнтир. Їхня мотивація проста: вони не хочуть асоціювати себе з Росією, а Україну сприймають як приклад свободи та найвищої цінності волі.

Чи може внутрішній спротив у Росії змінити хід війни?

Українцям складно повірити, що в Росії може існувати публічна демонстрація незгоди з Путіним. З часом в Україні фактично сформувалося переконання, що всередині Росії немає до кого звертатися. І тому поява інформації про "Чорну іскру", яка нібито діє всередині Росії й складається з росіян, викликає подив: чи справді існує такий рух і чи він реально функціонує на території Росії?

Путін при владі 26 років. Він доклав багато зусиль для того, щоб зацементувати все. Задача "Чорної іскри" – допомогти людям подолати цей страх та вселити в них віру, що вони не самотні у прагненні повалити путінський режим. В Україні це інша історія. Людям в Росії десятки років вбивають в голову, що нічого неможливо: що б ти не зробив – ти будеш один; вийдеш – тебе посадять; щось зробиш проти влади – тебе посадять. Це дуже впливає.

І зараз дуже важливо вселити людям віру в те, що цей рух є. Я вам назвав декілька акцій, які вони провели взагалі без нікого. Після цього ми можемо відповісти на питання, чи є підпільний рух, який займається масштабними справами там в Росії? Є.

Наскільки він масштабний? Це десятки, це сотні?

Я не можу сказати кількість. Але за цей місяць, коли вони вийшли в публічну площину, кількість звернень збільшилася просто в рази. Люди там завжди були… Це величезна країна, там 146 мільйонів людей живе. Як ви думаєте, там тільки ті, хто "сидять під лавкою"? Цільова аудиторія "Чорної іскри" – це повнолітня молодь, у якої забирають блага цивілізації: інтернет, месенджери, соціальні мережі. Там дуже великий в цьому сенсі потенціал для незадоволення.

У Росії історично так склалося, що в великих містах протестний електорат – це якраз середній клас. Але саме цим людям треба дати віру в те, що їм є на кого опиратись. І довіру до цього руху. От вони цим зараз займаються та масштабується, і є результат.

Ще одна цільова аудиторія – національні рухи за незалежність від Москви. Ці люди в Росії здебільшого згуртовані та радикалізовані, мають з дитинства справу зі зброєю. Одна з цілей "Чорної іскри" – крах імперської системи. Йдеться про представників різних народів: татар, башкир, якутів та бурятів. Існує також організація в екзилі – Ліга вільних націй, одна з найпомітніших російських ініціатив, де представлені майже всі народи.

Як людина, що працює з медіа, я бачу так званих "ліберальних росіян", які виїхали з Росії й далі говорять про те, що "Крим не бутерброд", що "російський народ ні до чого", а це все "війна Путіна". І коли дивишся на цю публічну частину, виникає багато питань: якщо це – "ліберальний" зріз, то ким є ті, хто залишився всередині країни?

На лібералів та тих, хто виїхав за кордон, "Чорна іскра" взагалі не орієнтується. Бо вони не можуть на щось вплинути. От Ілля Яшин створив партію "Мирна Росія" з емблемою котика. Тобто людина, яка відсиділа в тюрмі, виходить і каже "Мирна Росія", котик… Але цього котика автозаком там переїдуть. Люди, які перебувають за кордоном, нічим не можуть вплинути на те, що відбувається в Росії. А "Чорна іскра" може.

Уявіть собі, тільки декілька десятків локомотивів, які перевозили нафту та нафтопродукти. Оце вплив на економіку Путіна чи не вплив? Вплив. Нещодавно підірвали газопроводи на великій газорозподільчій станції біля Тамбова. Вона не працювала понад тиждень, а цей газ постачали для енергозабезпечення 5 чи 6 об'єктів ВПК. Ось це вплив на економіку Путіна чи не вплив?

Тому в Росії зараз існує рух, до якого можна доєднуватися, і я виступаю гарантом того, що це не проєкт ФСБ. Я б ніколи в житті не вийшов, якби у мене сумніви були в тому. І цим людям треба зараз дати віру в те, що вони не одні, їм є до кого приєднатися. Я писав на своїй сторінці в Фейсбуці, що росіянам є з ким і за ким в Росії тепер піти в бій.

А те, що ви казали про відповідальність… Знаєте, французький філософ, екзистенціаліст, Жан-Поль Сартр колись сказав: "я завжди відповідаю за те, чому не намагався перешкодити".

Чому саме зараз почалися спроби цьому перешкодити? Ви говорите, що минулого року з'явився цей рух, і зараз ми фактично надаємо йому більше публічності та масштабу. Що стало відправною точкою, коли "Чорна іскра" фактично активізувалася і почала діяти помітніше?

Вони пройшли певний шлях. Це не просто так. Розумієте, це не ФОП зареєструвати.

Але що стало фінальною краплею?

Вони починали з того, що палили на залізниці телекомунікаційні шафи. Зараз підривають магістральні газопроводи. Бо все зразу не відбувається. Уявіть собі, ви перебуваєте в країні, навіть не про Росію зараз, де є диктатор, який чверть століття тільки займається тим, що заганяє людей в кут. Розбиває їх по одному. Складно буде проти нього виступити. Україна не Росія. Її не можна порівнювати навіть з позиції спротиву.

Це був спочатку маленький осередок. Ідейні люди зрозуміли, що єдиний шлях – це силовий спротив. Нічого більше не спрацює. Це дуже складно – зібрати однодумців в таких умовах. Це ж ризик, що тебе можуть здати. Тому це дуже складний шлях. Але вони об'єдналися, згуртувалися і зараз являють собою незворотну силу. Путін догрався. От він як з Україною догрався.

Чому поїхав воювати за Україну, попри успішну кар'єру в Росії?

Ми завжди дивилися на Росію, як на міф про велику країну. Про те, що туди їздили на заробітки, що там все краще, що там щось, чого немає ніде більше.

І жили б так нормально, якби одна людина не вирішила захопити цю країну. Ми ж зараз змушені воювати. Ми воюємо з Росією не тому, що нам так хочеться. Він (Путін, – 24 Канал) сам створив таку ситуацію, коли ціла країна повстала, пішла воювати, захищати себе. Люди поприїжджали.

Я три роки служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Кажу служив, тому що розформували всі інтернаціональні легіони наприкінці минулого року. Зараз служу в іншому підрозділі. Я служив з іноземцями.

Мені колись одна людина сказала таку річ: кожен українець – доброволець, який пішов воювати, – герой України. Кожен іноземець – двічі герой України. Так от, Путін змусив цих людей. Він встав на ці граблі, які тепер б'ють йому по лобах, – "Чорну іскру".

Ти довіряєш цим людям?

Там були зовсім інші питання. Були спочатку певні маркери, що з цими людьми я можу спілкуватися, бо виявилося, що серед них є ті, кого я знав, коли жив у Росії. Почалася комунікація, якась довіра. Потім була моя зустріч з ними. Потім, я не можу вам все розкривати, там було дуже багато зроблено для верифікації того, щоб я їм повірив. Бо ще раз – я поклав на цей проєкт свою репутацію.

Навіть якщо щось трапиться і я завтра перестану бути представником цієї організації, все що завгодно може бути, але ця історія назавжди за мною. Якщо щось відбудеться і піде не так, багато людей прийде до мене і запитає: "а що це було?" Я вам скажу, що в моїх умовах єдине, що в мене є після того, як я повернувся додому в Україну, бо я тут народився і прожив 18 років свого життя – це моя репутація.

У вас була висока посада, велика зарплата і так далі. Але при цьому ви повертаєтесь в Україну і йдете ризикувати життям у Збройних Силах України?

18 тисяч доларів (зарплати, – 24 Канал) – це не тільки для України дуже гарні гроші. У Росії, скільки я там жив, це були дуже гарні гроші. Люди мріяли працювати в таких організаціях.

Чому я повернувся додому? Знаєте, до 2014 року я багато разів це казав: я вважав, що живу в нормальній країні. З українським Майданом у мене відкрилися очі. Я шкодую, що не зробив цього раніше. Мені треба було повернутися додому ще наприкінці 2013 року. Тоді б у мене все було на місці, але так не сталося, і 8 років я там продовжував жити. Мені зараз це закидають, але маємо те, що маємо.

Я знаю одне – 24 лютого 2022 року вранці я прокинувся і зрозумів, що війна. Я не просто вирішив повернутися – я це зробив. 8 березня я перетнув український кордон. З цього моменту я перебуваю в Україні. Я поставив собі за мету потрапити в українську армію, і вже рівно 4 роки служу. І не просто служу, а воюю. Я був поранений під Бахмутом, нагороджений державними нагородами.

Моя Батьківщина була і залишається в небезпеці. Я вважаю, що кожна нормальна людина, не лише українець, повинна встати поруч з українцями й допомагати чим може. Я вирішив зробити так, як зробив. Я не закликаю робити як я. Робіть своє – і тоді ви будете жити з чистою совістю.

Як "Чорна іскра" набирає людей?

Хотілося б, щоб це була остання війна, але, на вашу думку, чи буде вона такою, враховуючи умови, в яких зараз ростуть російські діти?

Подивіться маніфест "Чорної іскри". У них сказано прямим текстом: головне прокляття Росії – це її імперське мислення. Перемогти це дуже складно, це непроста задача. Але люди, які створили "Чорну іскру", знають, що треба робити. Вони вважають, що Росії потрібна депутінізація. Потрібно викорінення цієї імперської, агресивної, загарбницької ідеології. Потрібен суд над путінізмом. І це не байки.

Якщо ми подивимося на історію і побачимо, що денацифікація Німеччини свого часу дала результат, то це можливо і реально. Якщо в Росії просто зміниться влада, прийде хтось з оточення Путіна, не буде люстрації, не будуть усунуті путіністи з політики, влади, економіки, судової системи, медіа, силового блоку, освіти – нічого не зміниться. Бо в історії Росії цього не було ніколи.

Росія "їсть" тих, хто поруч з нею. Але цілі поставлені. Це цивілізовані й прогресивні люди. Ті, хто нас бачить, я сподіваюся, зрозуміють, за що вони борються. Є третя сила, яка воює з Путіним, не тільки Збройні Сили України й не тільки тиск із-за кордону, а й зсередини.

Трьох сил достатньо, щоб знищити режим?

А які ще можуть бути сили?

Тиск наших західних партнерів.

Це друга сила, другий фронт. Він є. Політичний, економічний тиск – може подобатися чи не подобатися, але він існує. Ці три фронти, ці три сили набагато перевищують ресурси Путіна.

Чи складно вербувати людей на території Росії до цього антипутінського руху?

Я б розділив це питання на дві частини. Перша – технічна. Путін зараз багато робить для того, щоб заглушити інтернет. Людині непросто зайти в месенджери. У "Чорної іскри" є Telegram і YouTube-канал, але щоб це знайти, треба знайти спочатку VPN у Росії, бо вони щодня змінюються. Це технічні перепони, які Путін створює і буде створювати далі.

Другий момент – контекст. Україна реально перехопила ініціативу у війні, не дає просуватися на фронті, знищує військову логістику в тилу Росії. Україна створила справжній апокаліпсис, знищивши величезну частку російського нафтоперероблення.

Це сильно впливає на людей. Вони бачать, що Україна набирає силу, а Путін слабшає. Цей фон допомагає тим, хто всередині вже готовий щось зробити – нарешті це зробити. Бо вони бачать, хто у цій війні має рацію. Повторюсь, ми розмовляємо про тих людей, які вже розуміють, що таке Путін і що він створив, розпочавши цю війну, але у них не вистачає сміливості.

Те, що робить Україна, дуже впливає на настрої всередині Росії. Україна може бити кожного дня, і це б'є не тільки по кишені – це б'є по свідомості. Люди розуміють, хто тепер сила.

Чи є в "Чорній іскрі" люди з оточення Путіна?

Путін боїться свого оточення і за своє життя, тому він збудував три однакові бункери, щоб його неможливо було відстежити. Чи є хтось із "Чорної іскри" в його близькому колі?

Я не можу цього сказати. Але серед людей у "Чорній іскрі" є ті, хто дуже інформований і має доступ до різних владних кабінетів та великих російських компаній. Цього достатньо.

Корупція в Росії сприяє тому, щоб вибудовувати шлях антипутінським рухам?

Я колись розповідав, що через корупцію можна дістати майже все: вибухівку з військових частин, зброю, плани військових об'єктів, режими охорони, інформацію про вантажі й маршрути пересування. Тобто корупція в цьому сенсі дуже допомагає. Там можна купити майже все.

Ми згадували й похід Пригожина на Москву, і досі не розуміємо, що це було і хто ним керував. Це було покликання, ривок чи спроба долучитися до антипутінського руху?

Там усе було просто. Вони не поділилися. Ми бачили, що він за один день це зупинив. Галасу було багато, але поки він ішов, вони домовилися – і він зупинився. Питання було в грошах. Він вважав, що йому недоплатили й що Кремль йому винен. Кремль з ним на той момент розплатився – він (Пригожин, – 24 Канал) зупинився. Що потім з ним сталося, ми всі знаємо.

Враховуючи, що ви у Збройних Силах України щодня стикаєтеся з війною і смертю, чи не страшно бути публічним представником, коли це означає відповідальність не тільки за себе, а й за тих людей, які вам довірили цю роль?

У мене є протокол безпеки, якого я дотримуюся. Я не буду про нього говорити. Це моя особиста безпека і безпека руху. Усе, що потрібно для збереження інформації про рух, робиться щодня. Я думаю, що всі вироки вже давно винесені.

Що ми в Україні можемо зробити, щоб цей рух у Росії ставав ширшим і масштабнішим?

Найпотужніша сила з цих трьох, про які я казав – українська армія. Якщо Україна і далі буде перемагати у військовому, політичному та економічному сенсі, це буде сприяти тому, що люди в Росії не лише відкриватимуть очі, а й братимуть до рук зброю.

Путін дійсно боїться, що якщо завершить війну, мільйони стволів будуть направлені проти нього?

Його і так багато хто ненавидить. Це міф, що його там усі люблять. У тоталітарній країні не може бути нормальної соціології. Я жив там до 2022 року. У моєму оточенні, навіть у Газпромі й Газпромбанку, у центральних офісах, було багато людей, які негативно ставилися до війни з Україною. Вони вже тоді розуміли, до чого все йде. Вони прямим текстом казали у приватних розмовах, що це погано закінчиться.

Я приїхав до Росії вчитися у радянський час у 18 років. Так сталося, що я там залишився. Мені було легше порвати все з Росією, бо коріння не моє. А ці люди там народилися, і для них це батьківщина. Їм важко вирвати себе з корінням. Їм немає куди їхати. Це все їхнє – таке, як є. Таких людей там багато. Путін загнав багатьох під тиск, але не всіх. "Чорна іскра" – тому доказ.