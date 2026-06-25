В России возникло подпольное вооруженное движение "Черная искра", которое уже демонстрирует результаты в борьбе против диктатора Путина. Среди них: уничтожение корабля в Каспийском море, удар по нефтебазе в Ростовской области и газопроводам, обеспечивавшим ВПК, а также уничтожение десятков локомотивов.

Бывший банкир Путина, а сейчас военнослужащий ВСУ Игорь Волобуев в интервью 24 Каналу рассказал, как работает подполье в России, как вербует людей и изменит ли это ход войны. Подробности – далее в материале.

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В России появилось подпольное движение, уничтожающее корабли и НПЗ

Мы давно говорим о противопоставлении "холодильника и телевизора". Раньше казалось, что когда люди в России увидят пустой холодильник, то перестанут верить телевизионной пропаганде. Но уже пятый год продолжается полномасштабная война, а этого не произошло. Смогут ли у россиян открыться глаза на всё, когда заурчит желудок, и они осознают, что где-то свернули не туда?

Если мы говорим о подпольном движении "Черная искра", действующем в России, то о нем известно уже больше месяца. Хотя организация на самом деле существует уже давно. Это очень прогрессивные люди. Нельзя говорить, знаете, что это прямо вся Россия…

Путин сам наступил на эти грабли – на "Черную искру". Если бы он не вцепился зубами во власть и не удерживал её кровавыми методами 26 лет, то просто имел бы сейчас политическую партию и просто участвовал бы в политическом процессе.

Людей заставили взяться за оружие и радикализироваться. Это в основном представители среднего класса. Уже начались необратимые процессы. "Чёрная искра" – это сейчас необратимый процесс в России. Я бы назвал его, знаете, плацдармом для вооружённого бунта сразу в нескольких местах, с полным захватом административных зданий и полиции.

Когда именно возникло это движение и как оно развилось за это время, с учётом текущей ситуации на июнь 2026 года?

Оно появилось и начало чем-то заниматься ещё летом прошлого года. Но о нём на самом деле мало кто знал. Поэтому участники движения сами инициировали появление у них публичного представителя. Они выбрали меня, потому что у нас были определённые пересечения. Я тоже когда-то принадлежал к среднему классу в России, но никогда не имел ничего общего с чем-то радикальным, когда там жил. Однако мой поступок и то, что я приехал домой и воюю – это радикальный поступок. Поэтому они доверяют мне.

Вы спрашиваете, что изменилось? За полтора месяца есть определенные результаты. Значительно увеличилось количество людей, обращающихся в "Черную искру". У них есть электронная почта blckspark@proton.me, и люди предлагают различные варианты сотрудничества. На данном этапе уже можно сказать, что огласка вокруг организации очень помогает расширять её возможности.

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В Крыму действует партизанское движение "Атеш". Я так понимаю, что это что-то похожее?

"Черная искра" знает об этом движении и очень хорошо к нему относится. Просто "Атеш" работает именно на временно оккупированных территориях. А эта организация создана для борьбы с Путиным на международно признанной территории России.

Вы говорите, что тоже принадлежите к среднему классу. Но когда я вас представляла, то упомянула, что вы – бывший вице-президент Газпромбанка. Это тоже можно считать средним классом?

Я зарабатывал в среднем где-то 18 тысяч долларов в месяц. Вот кто я после этого, как вы думаете? Честно говоря, когда я приезжал в Украину, у меня здесь много друзей, одноклассников – они говорили, что зарабатывали в десять раз больше за одну операцию. Конечно, это люди, которые занимались бизнесом. Так что я был настоящим представителем среднего класса, как и в Европе, и в США.

Очевидно, что у украинской аудитории могут возникнуть вопросы: как бывший сотрудник российского банка, который сейчас служит в ВСУ, одновременно рассказывает об антипутинском движении в России? Как вам удается выстраивать эту коммуникацию, учитывая, что вы находитесь в Украине, а ваши контакты – на территории России, да ещё и с учётом перебоев со связью?

Я не буду раскрывать, по какому алгоритму мы общаемся. Но он не так прост. Моя главная задача – я продолжаю служить в ВСУ и занимаюсь беспилотными системами. Сейчас прохожу обучение, и открою вам маленький секрет: я уже освоил FPV-дроны и дроны-бомбардировщики, а сейчас осваиваю БПЛА самолетного типа.

Если мы ещё раз о "Чёрной искре"… Так вот, я сегодня даже общался с тремя людьми из Москвы о том, что у них происходит, потому что мне интересно. Никаких проблем. Мессенджер – и вперёд.

Что говорят о Воронеже?

У меня нет знакомых в Воронеже. Вот, когда 18 июня по Москве пролетело, то там из любого места горело. И, кстати, "Черная искра" в этот день тоже нанесла удар по нефтебазе в Ростовской области, и там горело не меньше, чем в Москве. То есть они тоже приняли участие в этой акции.

Мы уже упоминали "Атеш" – движение, действующее в Крыму и части Донецкой и Луганской областей, которое передает координаты для поражения российских военных объектов. Правильно ли я понимаю, что "Черная искра" работает по схожему принципу? Они передают информацию Украине или действуют самостоятельно как отдельная структура?

"Черная искра" иногда сотрудничает с Силами обороны Украины. Но Украина никак не руководит её деятельностью. Сейчас просто хочу перечислить несколько крупных акций, которые они провели в этом месяце.

Например, они систематически уничтожают железнодорожные локомотивы. С начала года были сожжены или повреждены десятки локомотивов на сумму уже более 50 миллионов долларов. Также они осуществили подрывы нескольких магистральных газопроводов – в Ленинградской и Псковской областях. Эти объекты обеспечивали газоснабжение крупных военных объектов.

Кроме того, в середине мая, по их данным, был поражён малый артиллерийский корабль класса "Буян" в Каспийском море, стоимостью более 100 миллионов долларов. Я могу привести и другие примеры. А о том, как они передают координаты, вам никто не расскажет, извините.

Это централизованно координируемый процесс или самостоятельное движение?

Я подчеркиваю, что это самостоятельное движение. Украина не имеет никакого отношения к его созданию и деятельности. Хотя они иногда сотрудничают, но речь не всегда идет о дальнобойных ударах. Там есть разные варианты.

Например, когда они призывают людей присоединяться к ним, человеку даже не обязательно участвовать в акции или идти что-то взрывать. Человек может обладать очень важной секретной информацией и поделиться ею. Поэтому существуют разные форматы сотрудничества.

"Черная искра" состоит из этнических русских, которые живут и родились в России, а есть ли украинцы, входящие в это подразделение?

Это этнические русские. Они родились в России и никуда не уезжали. Эти люди прошли эволюционный путь от белых ленточек и фонариков и дошли до того, что были вынуждены взять в руки коктейли Молотова и оружие.

Но был и приятный сюрприз. Я много лет выступал в СМИ и призывал украинскую диаспору к более активному участию. И оказалось, что есть молодые люди 20 – 25 лет, которые родились в России, но в семьях выходцев из Украины. Они ездили к родственникам, знают Украину изнутри, имеют здесь друзей.

Это молодежь, которая ощущает украинскую идентичность как свою. Для них Украина – это корни и внутренний ориентир. Их мотивация проста: они не хотят ассоциировать себя с Россией, а Украину воспринимают как пример свободы и высшей ценности свободы воли.

Может ли внутреннее сопротивление в России изменить ход войны?

Украинцам сложно поверить, что в России может существовать публичная демонстрация несогласия с Путиным. Со временем в Украине фактически сформировалось убеждение, что внутри России не к кому обращаться. И поэтому появление информации о "Черной искре", которая якобы действует внутри России и состоит из россиян, вызывает удивление: действительно ли существует такое движение и реально ли оно функционирует на территории России?

Путин у власти 26 лет. Он приложил много усилий для того, чтобы зацементировать всё. Задача "Черной искры" – помочь людям преодолеть этот страх и вселить в них веру в то, что они не одиноки в стремлении свергнуть путинский режим. В Украине это совсем другая история. Людям в России десятилетиями вбивают в голову, что ничего невозможно: что бы ты ни сделал – ты будешь один; выйдешь – тебя посадят; что-то сделаешь против власти – тебя посадят. Это очень сильно влияет.

И сейчас очень важно вселить в людей веру в то, что это движение существует. Я назвал вам несколько акций, которые они провели вообще без посторонней помощи. После этого мы можем ответить на вопрос: существует ли подпольное движение, которое занимается масштабными делами там, в России? Да, существует.

Насколько оно масштабно? Это десятки, это сотни?

Я не могу назвать конкретное число. Но за этот месяц, когда они вышли в публичное пространство, количество обращений увеличилось просто в разы. Люди там всегда были… Это огромная страна, там живёт 146 миллионов человек. Как вы думаете, там только те, кто "сидит под скамейкой"? Целевая аудитория "Черной искры" – это совершеннолетняя молодежь, у которой отнимают блага цивилизации: интернет, мессенджеры, социальные сети. Там в этом смысле очень большой потенциал для недовольства.

В России исторически сложилось так, что в крупных городах протестный электорат – это как раз средний класс. Но именно этим людям нужно дать веру в то, что им есть на кого опереться. И доверие к этому движению. Вот этим они сейчас и занимаются, и движение набирает масштабы, и есть результат.

Еще одна целевая аудитория – национальные движения за независимость от Москвы. Эти люди в России в основном сплочены и радикализированы, с детства имеют дело с оружием. Одна из целей "Черной искры" – крах имперской системы. Речь идет о представителях разных народов: татар, башкир, якутов и бурятов. Существует также организация в изгнании – Лига свободных наций, одна из самых заметных российских инициатив, где представлены почти все народы.

Как человек, работающий в СМИ, я вижу так называемых "либеральных россиян", которые уехали из России и продолжают говорить о том, что "Крым – не бутерброд", что "русский народ ни при чём", а это всё "война Путина". И когда смотришь на эту публичную часть, возникает много вопросов: если это – "либеральный" срез, то кем же являются те, кто остался внутри страны?

На либералов и тех, кто уехал за границу, "Черная искра" вообще не ориентируется. Потому что они не могут на что-то повлиять. Вот Илья Яшин создал партию "Мирная Россия" с эмблемой котика. То есть человек, отсидевший в тюрьме, выходит и говорит "Мирная Россия", котик… Но этого котика автозаком там переедут. Люди, находящиеся за границей, ничем не могут повлиять на то, что происходит в России. А "Черная искра" может.

Представьте себе: всего несколько десятков локомотивов, которые перевозили нефть и нефтепродукты. Вот это влияние на экономику Путина – разве не влияние? Влияние. Недавно взорвали газопроводы на крупной газораспределительной станции под Тамбовом. Она не работала больше недели, а этот газ поставлялся для энергообеспечения 5 или 6 объектов ВПК. Вот это влияние на экономику Путина или не влияние?

Поэтому в России сейчас существует движение, к которому можно присоединиться, и я выступаю гарантом того, что это не проект ФСБ. Я бы никогда в жизни не вышел, если бы у меня были сомнения на этот счет. И этим людям сейчас нужно дать веру в то, что они не одни, им есть к кому присоединиться. Я писал на своей странице в Facebook, что россиянам есть с кем и за кем в России теперь пойти в бой.

А то, что вы говорили об ответственности… Знаете, французский философ, экзистенциалист Жан-Поль Сартр когда-то сказал: "я всегда несу ответственность за то, чему не пытался помешать".

Почему именно сейчас начались попытки этому помешать? Вы говорите, что в прошлом году появилось это движение, и сейчас мы фактически придаем ему большую огласку и масштаб. Что стало отправной точкой, когда "Черная искра" фактически активизировалась и начала действовать заметнее?

Они прошли определенный путь. Это не просто так. Понимаете, это не ФЛП зарегестрировать.

Но что стало последней каплей?

Они начинали с того, что поджигали на железной дороге телекоммуникационные шкафы. Сейчас взрывают магистральные газопроводы. Потому что всё сразу не происходит. Представьте себе, вы находитесь в стране, даже не о России сейчас, где есть диктатор, который четверть века только и занимается тем, что загоняет людей в угол. Разбивает их по одному. Будет сложно выступить против него. Украина – не Россия. Её нельзя сравнивать даже с точки зрения сопротивления.

Сначала это был небольшой очаг. Идейные люди поняли, что единственный путь – это силовое сопротивление. Ничто другое не сработает. Очень сложно собрать единомышленников в таких условиях. Ведь есть риск, что тебя могут сдать. Поэтому это очень сложный путь. Но они объединились, сплотились и сейчас представляют собой необратимую силу. Путин доигрался. Вот как он с Украиной доигрался.

Почему поехал воевать за Украину, несмотря на успешную карьеру в России?

Мы всегда смотрели на Россию как на миф о великой стране. О том, что туда ездили на заработки, что там всё лучше, что там есть что-то, чего нет больше нигде.

И жили бы так нормально, если бы один человек не решил захватить эту страну. Мы же сейчас вынуждены воевать. Мы воюем с Россией не потому, что нам так хочется. Он (Путин, – 24 Канал) сам создал такую ситуацию, когда целая страна восстала, пошла воевать, защищать себя. Люди съехались.

Я три года служил в Третьем интернациональном легионе. Говорю "служил", потому что все интернациональные легионы расформировали в конце прошлого года. Сейчас служу в другом подразделении. Я служил вместе с иностранцами.

Мне когда-то один человек сказал следующее: каждый украинец – доброволец, который пошёл воевать, – герой Украины. Каждый иностранец – дважды герой Украины. Так вот, Путин заставил этих людей. Он наступил на те грабли, которые теперь бьют его по лбу, – "Черную искру".

Ты доверяешь этим людям?

Там были совсем другие вопросы. Сначала были определенные признаки, что с этими людьми я могу общаться, потому что оказалось, что среди них есть те, кого я знал, когда жил в России. Началось общение, возникло некое доверие. Потом состоялась моя встреча с ними. Потом, я не могу вам всё раскрывать, там было сделано очень многое для проверки, чтобы я им поверил. Потому что, повторюсь, я поставил на этот проект свою репутацию.

Даже если что-то случится и я завтра перестану быть представителем этой организации, может случиться что угодно, но эта история навсегда останется со мной. Если что-то произойдет и пойдет не так, многие люди подойдут ко мне и спросят: "а что это было?" Я вам скажу, что в моих условиях единственное, что у меня осталось после того, как я вернулся домой в Украину, ведь я здесь родился и прожил 18 лет своей жизни, – это моя репутация.

У вас была высокая должность, большая зарплата и так далее. Но при этом вы возвращаетесь в Украину и идете рисковать жизнью в Вооруженных силах Украины?

18 тысяч долларов (зарплаты, – 24 Канал) – это не только для Украины очень хорошие деньги. В России, сколько я там жил, это были очень хорошие деньги. Люди мечтали работать в таких организациях.

Почему я вернулся домой? Знаете, до 2014 года я много раз это говорил: я считал, что живу в нормальной стране. С украинским Майданом у меня открылись глаза. Я сожалею, что не сделал этого раньше. Мне нужно было вернуться домой ещё в конце 2013 года. Тогда бы у меня всё было на месте, но так не случилось, и 8 лет я там продолжал жить. Меня сейчас за это отчитывают, но что есть, то есть.

Я знаю одно – утром 24 февраля 2022 года я проснулся и понял, что началась война. Я не просто решил вернуться – я это сделал. 8 марта я пересек украинскую границу. С этого момента я нахожусь в Украине. Я поставил себе цель поступить в украинскую армию, и уже ровно 4 года служу. И не просто служу, а воюю. Я был ранен под Бахмутом, награждён государственными наградами.

Моя родина была и остается в опасности. Я считаю, что каждый нормальный человек, не только украинец, должен встать рядом с украинцами и помогать, чем может. Я решил поступить так, как поступил. Я не призываю поступать так же, как я. Делайте своё дело – и тогда вы будете жить с чистой совестью.

Как "Черная искра" набирает людей?

Хотелось бы, чтобы это была последняя война, но, по вашему мнению, будет ли она таковой, учитывая условия, в которых сейчас растут российские дети?

Посмотрите манифест "Черной искры". В нём прямо сказано: главное проклятие России – это её имперское мышление. Победить это очень сложно, это непростая задача. Но люди, создавшие "Черную искру", знают, что нужно делать. Они считают, что России нужна депутинизация. Нужно искоренить эту имперскую, агрессивную, захватническую идеологию. Нужен суд над путинизмом. И это не сказки.

Если мы посмотрим на историю и увидим, что денацификация Германии в своё время дала результат, то это возможно и реально. Если в России просто сменится власть, придет кто-то из окружения Путина, не будет люстрации, не будут устранены путинисты из политики, власти, экономики, судебной системы, СМИ, силового блока, образования – ничего не изменится. Потому что в истории России такого никогда не было.

Россия "пожирает" тех, кто рядом с ней. Но цели поставлены. Это цивилизованные и прогрессивные люди. Те, кто нас видит, я надеюсь, поймут, за что они борются. Есть третья сила, которая воюет с Путиным: не только Вооруженные силы Украины и не только давление из-за рубежа, но и изнутри.

Трех сил достаточно, чтобы уничтожить режим?

А какие ещё могут быть силы?

Давление наших западных партнеров.

Это вторая сила, второй фронт. Он есть. Политическое, экономическое давление – может нравиться или не нравиться, но оно существует. Эти три фронта, эти три силы намного превосходят ресурсы Путина.

Сложно ли вербовать людей на территории России в это антипутинское движение?

Я бы разделил этот вопрос на две части. Первая – техническая. Путин сейчас много делает для того, чтобы заглушить интернет. Человеку непросто зайти в мессенджеры. У "Черной искры" есть Telegram и YouTube-канал, но чтобы это найти, нужно сначала найти VPN в России, потому что они ежедневно меняются. Это технические препятствия, которые Путин создает и будет создавать дальше.

Второй момент – контекст. Украина реально перехватила инициативу в войне, не дает продвигаться на фронте, уничтожает военную логистику в тылу России. Украина устроила настоящий апокалипсис, уничтожив огромную долю российской нефтепереработки.

Это сильно влияет на людей. Они видят, что Украина набирает силу, а Путин слабеет. Этот фон помогает тем, кто внутри страны уже готов что-то сделать, – наконец-то это сделать. Потому что они видят, кто в этой войне прав. Повторюсь, мы говорим о тех людях, которые уже понимают, что такое Путин и что он создал, начав эту войну, но им не хватает смелости.

То, что делает Украина, сильно влияет на настроения внутри России. Украина может наносить удары каждый день, и это бьет не только по карману – это бьет по сознанию. Люди понимают, кто теперь сильнее.

Есть ли в "Черной искре" люди из окружения Путина?

Путин боится своего окружения и за свою жизнь, поэтому он построил три одинаковых бункера, чтобы его невозможно было отследить. Есть ли кто-то из "Черной искры" в его ближайшем окружении?

Я не могу этого сказать. Но среди людей в "Черной искре" есть те, кто очень хорошо информирован и имеет доступ к различным кабинетам власти и крупным российским компаниям. Этого достаточно.

Способствует ли коррупция в России прокладыванию пути антипутинским движениям?

Я когда-то рассказывал, что благодаря коррупции можно достать почти всё: взрывчатку из воинских частей, оружие, планы военных объектов, режимы охраны, информацию о грузах и маршрутах передвижения. То есть коррупция в этом смысле очень помогает. Там можно купить почти всё.

Мы вспоминали и поход Пригожина на Москву, и до сих пор не понимаем, что это было и кто им руководил. Это было призвание, рывок или попытка присоединиться к антипутинскому движению?

Там всё было просто. Они не поделились. Мы видели, что он за один день это остановил. Шума было много, но пока он шёл, они договорились – и он остановился. Дело было в деньгах. Он считал, что ему недоплатили и что Кремль ему должен. Кремль с ним на тот момент расплатился – он (Пригожин, – 24 Канал) остановился. Что потом с ним случилось, мы все знаем.

Учитывая, что вы в Вооружённых силах Украины ежедневно сталкиваетесь с войной и смертью, не страшно ли быть публичным лицом, когда это означает ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые доверили вам эту роль?

У меня есть протокол безопасности, которого я придерживаюсь. Я не буду о нём говорить. Это моя личная безопасность и безопасность движения. Всё, что нужно для сохранения информации о движении, делается ежедневно. Я думаю, что все приговоры уже давно вынесены.

Что мы в Украине можем сделать, чтобы это движение в России становилось шире и масштабнее?

Самая мощная сила из этих трёх, о которых я говорил, – украинская армия. Если Украина и дальше будет побеждать в военном, политическом и экономическом смысле, это будет способствовать тому, что люди в России не только откроют глаза, но и возьмут в руки оружие.

Путин действительно боится, что если закончит войну, миллионы стволов будут направлены против него?

Его и так многие ненавидят. Это миф, что его там все любят. В тоталитарной стране не может быть нормальной социологии. Я жил там до 2022 года. В моём окружении, даже в Газпроме и Газпромбанке, в центральных офисах, было много людей, которые негативно относились к войне с Украиной. Они уже тогда понимали, к чему всё идёт. Они прямо говорили в частных беседах, что это плохо закончится.

Я приехал в Россию учиться в советское время в 18 лет. Так случилось, что я там остался. Мне было легче порвать со всей Россией, потому что корни у меня не там. А эти люди там родились, и для них это родина. Им трудно вырвать себя с корнями. Им некуда ехать. Это всё их – такое, какое есть. Таких людей там много. Путин загнал многих под давление, но не всех. "Чёрная искра" – тому доказательство.