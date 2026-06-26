Об этом пишет российское издание"Верстка" со ссылкой на собеседника, близкого к одной из европейских разведывательных служб.

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Путин о продолжении войны в Украине и возможной мобилизации

По словам источников, российский диктатор назвал возможную новую волну мобилизации в России одной из "гипотетических жестких мер", которые теоретически могут быть применены.

Путин, по словам собеседников, "не хочет заканчивать войну и готов воевать ещё два – три года".

Есть опасения по поводу нестабильности – в случае завершения боевых действий сейчас, в таком состоянии, без серьезных успехов,

– отметил источник.

Также предполагается, что Кремль всё же может прибегнуть к более жёстким решениям, среди которых — новая волна мобилизации и перевод экономики на военные рельсы.

"Военные якобы гарантируют ему (Путину – 24 Канал) полный контроль над четырьмя украинскими регионами при условии наличия людских ресурсов", – цитирует издание своего собеседника.

Как утверждает источник журналистов, занимающийся вопросами контрактного набора в одной из государственных корпораций России, подготовка к процессу, который официально не будут называть мобилизацией, ведется уже в течение нескольких месяцев. По его словам, при этом в Кремле стремятся избежать просчетов, допущенных во время мобилизации в 2022 году.