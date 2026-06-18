Это серьёзное изменение для Хельсинки, поскольку принято решение углублять интеграцию с НАТО, сообщает Bloomberg.

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Что известно о новом законе в Финляндии?

В среду, 17 июня, парламент Финляндии принял закон, разрешающий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории страны, если это необходимо для национальной безопасности. Это решение поддержали 125 депутатов, против проголосовали 61.

Голосованию предшествовали ожесточенные дебаты. Оппозиция оспаривала намерения правительства. Она обвиняла правящие партии в том, что те не смогли достичь широкого парламентского консенсуса, как это принято при принятии основных решений по внешней политике или политике безопасности.

Правительство заявило, что изменения направлены на усиление сдерживания в сложной ситуации с безопасностью, и подчеркнуло, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие.

"Этим предложением мы укрепляем оборону и обеспечиваем полное использование ядерного сдерживания НАТО в качестве защиты Финляндии",

– заявил министр обороны Антти Гакканен.

В своих социальных сетях он назвал закон необходимым. Политик подчеркнул, что решение важно для безопасности не только Финляндии, но и всего НАТО. Также Гакканен раскритиковал оппозицию за то, что она в серьезном вопросе, связанном с безопасностью родины, опиралась на мнения "нескольких так называемых защитников мира" и открытые источники, вместо того чтобы анализировать данные финских экспертов.

Закон принят в рамках адаптации к стандартам Альянса. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

О чём свидетельствует решение Финляндии?

Принятый в Финляндии закон демонстрирует тенденцию переоценки европейскими правительствами собственной политики сдерживания. Фоном для таких преобразований служит неопределенность в отношении российских намерений, с одной стороны, и вопросы о долгосрочной надежности гарантий безопасности со стороны США, с другой.

Хотя Дональд Трамп не предполагал, что Соединенные Штаты отзовут свою ядерную защиту, сомнения относительно будущих обязательств США побудили некоторые правительства укрепить собственную оборону.

Финляндия также рассматривает возможность присоединиться к инициативе Эммануэля Макрона по расширению ядерного сдерживания Франции на всю Европу. Bloomberg пишет, что политики в Хельсинки должны решить этот вопрос осенью.