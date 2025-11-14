Росія дуже активно займається створенням позитивного ставлення до себе у Словенії, – експерт

Росія активно просуває свої наративи у Словенії. Мета Москви у тому, щоб сформувати позитивне ставлення до себе у Словенії та підживити дискусії про геополітичну роль країни.

Про особливості російської пропаганди в інтерв'ю Insight News розповів професор Люблянського університету, керівник Центру маркетингу та зв'язків з громадськістю Деян Верчич, повідомляє 24 Канал.

Як Росія просуває свої наративи у Словенії?

У розмові з медіа професор Деян Верчич окреслив ключові цілі російських інформаційних операцій у Словенії та пояснив, чому їх слід розглядати крізь призму пропаганди, а не дезінформації.

За його словами, головні зусилля російських комунікаційних стратегій спрямовані на формування ставлення словенського суспільства до кількох напрямків – до самої Росії, до словенського уряду й політичних партнерств країни, включно з ЄС, НАТО, Заходом та США. Лише після цього, зазначає він, з’являється українська тематика.

Верчич наголошує, що пропаганда охоплює значно ширший спектр впливів – "від білої пропаганди з одного боку, яка в основному є дуже сприятливою, дуже правильною, дуже правдивою комунікацією та всім, що відбувається, до повністю чорної пропаганди з іншого боку".

Він підкреслює, що у Словенії Росія активно працює над створенням сприятливого образу, зокрема через апеляції до панславізму – ідеї "слов’янської єдності" та дистанціювання від Заходу.

"На цьому базується дуже розгалужена культурна дипломатія, яка триває вже давно. Росія має дуже добру комунікаційну інфраструктуру, дуже хороші комунікаційні артефакти та дуже хороших митців, яких вона може постійно експортувати. І навколо цього існує ціла мережа",

– пояснює Верчич.

Окремо професор звертає увагу на "майже невидиму" лінію впливу, що простягається від Росії через Сербію та Республіку Сербську в Боснії та Герцеговині і досягає Словенії. На цьому напрямку, за його оцінкою, зосереджена значна частина фінансових потоків, які створюють ризики для національної безпеки.

Потім, з іншого боку, є наратив, який, я б сказав, спирається на легітимацію неолібералізму, як його використовують сьогодні, а з іншого боку, обґрунтовує неліберальні демократії – Росію, Угорщину, можна додати Китай, Туреччину тощо.

Це починає політичні дебати, де багато людей починають обговорювати, де ми позиціонуємо себе в цій новій геополітичній грі,

– зазначає професор.

Лише після закріплення цих рамок у комунікаційний простір вводиться українське питання – переважно через сумніви щодо ресурсів: чи готова Словенія витрачати кошти на підтримку України, забезпечення озброєння або прийом українців.

Водночас дослідник зазначає, що хоча в країні існують платформи та окремі особи, які прямо транслюють російські меседжі, їхній вплив значно менший порівняно з стратегічними темами, які Росія послідовно просуває.

Як російська пропаганда працює проти України і Європи?