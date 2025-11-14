Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко пояснив 24 Каналу, що мета Кремля – деморалізувати українське суспільство та розхитати ситуацію зсередини, змусивши Україну "здатися", а всередині Росії – налякати населення для нової хвилі мобілізації.

Як спецслужби РФ використовують внутрішні проблеми України?

Російські агенти збиралися закласти вибухівку в мобільні телефони для дистанційного підриву в годину пік. Організатором виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав активно співпрацювати з ФСБ.

Я вважаю, що це масштабна кампанія проти України, і це не поодинокий випадок. Зараз багато хто зосереджений на внутрішніх проблемах: відключення світла, корупційні скандали, Покровський напрямок. Але росіяни користуються саме цією ситуацією, щоб потім сказати, що це внутрішні українські конфлікти,

– підкреслив Демченко.

Російські спецслужби поширювали вигадки, зокрема про план української розвідки з британцями викрасти МіГ-31 і вдарити "Кинджалом" по базі НАТО в Румунії.

Як фейк про духовника Путіна впливає на переговори з Трампом?

Також ФСБ просуває новий фейк про зірваний замах на Тихона Шевкунова, духовника Путіна, щоб розіграти внутрішньоцерковний сценарій: або усунути патріарха Кирила, який уже не влаштовує Кремль, або вплинути на Путіна щодо зміни курсу – зокрема припинення війни чи налагодження відносин із Заходом.

Тихон Шевкунов ще з 1990 років налагоджував відносини з США. Він такий самий співробітник спецслужб, як і Путін. Шевкунов хрестив дочку президента "Роснєфти" Ігоря Сєчина, є особистим довіреним Ротенберга. Без нього не справляється навіть старша дочка Путіна Марія Воронцова,

– пояснив Демченко.

Шевкунов – людина, яку постійно слухає помічник Путіна Володимир Мединський, і водночас він – головний священник ФСБ. Цей нібито замах потрібен, щоб зірвати переговори Путіна з Трампом. Але Трамп навіть не знає про Шевкунова.

Також сьогодні повідомили, що нібито в Башкортостані затримали диверсантів, які на гроші України готували підриви та теракти.

"Ціла серія активностей з боку ФСБ – це підготовка до терактів як у Росії, так і в Україні. В Україні мета – деморалізувати суспільство на тлі скандалів, відключень світла та ситуації на фронті. У Росії – збурити населення, щоб виправдати нову хвилю мобілізації", – пояснив Демченко.

Що ще відомо про російські фейки?