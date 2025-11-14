І навколо цього існує ціла мережа, яка є і в Словенії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Insight News Деяна Верчича, професора та керівника Центру маркетингу і зв'язків з громадськістю факультету соціальних наук Люблянського університету.

Дивіться також Українців "масово депортують" з Португалії: що відбувається насправді та до чого тут Росія

Яку пропаганду використовує Росія у Словенії?

За словами Верчича, ключовими цілями російських інформаційних операцій є ставлення словенського населення до кількох об'єктів. По-перше, з одного боку, до самої Росії. Потім до словенського уряду, словенської влади та партнерств, у яких діє Словенія, тобто Європейського Союзу, НАТО, Заходу в цілому та США. І лише потім у гру вступає Україна.

На думку експерта, для розуміння російських інформаційних операцій набагато краще мислити в концепціях класичного дослідження пропаганди, ніж дослідження дезінформації, адже поняття дезінформації є бінарним: або якась новина правдива, або вона хибна, і тоді всі просто шукають цю правильну чи неправильну інформацію.

Якщо ми говоримо про пропаганду, то ми говоримо про дуже широкий простір, від білої пропаганди з одного боку, яка є, по суті, дуже сприятливою, дуже правильною, дуже правдивою комунікацією щодо того, що відбувається, до повністю чорної пропаганди з іншого боку,

– пояснив експерт.

Він додав, що Росія дуже активно займається вихованням та подальшим формуванням позитивного ставлення до себе в Словенії. Перш за все, існує прихована комунікація щодо панславізму: "Ми всі слов'яни, тому ми всі повинні триматися разом. У нас немає історичних сварок. То чому ми починаємо сперечатися про речі, коли ми знаємо, що якимось чином ми, як слов'яни, насправді не належимо до Заходу?"

Саме на цьому базується дуже розгалужена культурна дипломатія, яка триває вічно. І за словами Верчича, Росія вже не лише в Словенії. Цей панславізм, особливо для Словенії, має дуже небезпечну або майже невидиму лінію, що йде від Росії до Сербії та Республіки Сербської в Боснії та Герцеговині.

Насправді він поширюється двома різними шляхами. Більшість фінансової інфраструктури та нарощування насправді йде в цьому напрямку, а не безпосередньо з Росії, яка зараз створює серйозні питання безпеки в Словенії. І це формує так званий російський наратив.

З одного боку є наратив, який ґрунтується на легітимізації неолібералізму, як його використовують сьогодні, а з іншого – обґрунтування неліберальних демократій – Росії, Угорщини, Китаю, Туреччини тощо. Проте все ж це започатковує політичні дебати, де багато людей починають обговорювати позицію Словенії в цій новій геополітичній грі.

І лише після цього, і на основі цього, в гру входить Україна. Це відбувається дуже м'яко. Експерт зазначив: "Ця реорганізація світового економічного порядку, де ми повинні почати думати про те, чи маємо ми кошти для підтримки України, чи маємо ми кошти для купівлі зброї для України, чи маємо ми достатньо коштів для прийняття українських іммігрантів тощо".

Верчич зазначає, що російська пропаганда є тонкою і непрямою. У Словенії є деякі медіаплатформи, вебсайти та окремі особи, які відкрито поширюють російську пропаганду, але їхній вплив незначний порівняно з тими основними темами, які насправді розгортаються довгостроково.

Російська пропаганда проти Заходу: коротко про головне