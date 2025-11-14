И вокруг этого существует целая сеть, которая есть и в Словении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Insight News Деяна Верчича, профессора и руководителя Центра маркетинга и связей с общественностью факультета социальных наук Люблянского университета.

Какую пропаганду использует Россия в Словении?

По словам Верчича, ключевыми целями российских информационных операций является отношение словенского населения к нескольким объектам. Во-первых, с одной стороны, к самой России. Затем к словенскому правительству, словенской власти и партнерств, в которых действует Словения, то есть Европейского Союза, НАТО, Запада в целом и США. И только потом в игру вступает Украина.

По мнению эксперта, для понимания российских информационных операций гораздо лучше мыслить в концепциях классического исследования пропаганды, чем исследования дезинформации, ведь понятие дезинформации является бинарным: или какая-то новость правдивая, или она ложная, и тогда все просто ищут эту правильную или неправильную информацию.

Если мы говорим о пропаганде, то мы говорим об очень широком пространстве, от белой пропаганды с одной стороны, которая является, по сути, очень благоприятной, очень правильной, очень правдивой коммуникацией относительно того, что происходит, до полностью черной пропаганды с другой стороны,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что Россия очень активно занимается воспитанием и дальнейшим формированием положительного отношения к себе в Словении. Прежде всего, существует скрытая коммуникация по панславизму: "Мы все славяне, поэтому мы все должны держаться вместе. У нас нет исторических ссор. Так почему мы начинаем спорить о вещах, когда мы знаем, что каким-то образом мы, как славяне, на самом деле не принадлежим к Западу?"

Именно на этом базируется очень разветвленная культурная дипломатия, которая длится вечно. И по словам Верчича, Россия уже не только в Словении. Этот панславизм, особенно для Словении, имеет очень опасную или почти невидимую линию, идущую от России к Сербии и Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.

На самом деле он распространяется двумя разными путями. Большинство финансовой инфраструктуры и наращивания на самом деле идет в этом направлении, а не непосредственно из России, которая сейчас создает серьезные вопросы безопасности в Словении. И это формирует так называемый российский нарратив.

С одной стороны есть нарратив, который основывается на легитимизации неолиберализма, как его используют сегодня, а с другой – обоснование нелиберальных демократий – России, Венгрии, Китая, Турции и тому подобное. Однако все же это начинает политические дебаты, где многие люди начинают обсуждать позицию Словении в этой новой геополитической игре.

И только после этого, и на основе этого, в игру входит Украина. Это происходит очень мягко. Эксперт отметил: "Эта реорганизация мирового экономического порядка, где мы должны начать думать о том, имеем ли мы средства для поддержки Украины, имеем ли мы средства для покупки оружия для Украины, имеем ли мы достаточно средств для принятия украинских иммигрантов и т.д.".

Верчич отмечает, что российская пропаганда является тонкой и косвенной. В Словении есть некоторые медиаплатформы, веб-сайты и отдельные лица, которые открыто распространяют российскую пропаганду, но их влияние незначительно по сравнению с теми основными темами, которые на самом деле разворачиваются долгосрочно.

