На тлі різкого зростання небезпеки для європейської спільноти через російську агресію світові лідери розробляють плани протидії загрозам з боку Кремля. Зокрема Велика Британія наголосила на готовності відповідати на атаки російської авіації.

Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку зробила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Про це пише 24 Канал із посиланням SkyNews.

Як у Великій Британії готові відповідати на російську агресію?

За словами Купер, сили НАТО та Великої Британії готові перехоплювати російські літаки, якщо ті без дозволу увійдуть у повітряний простір Альянсу.

Вона схарактеризувала нещодавні дії Росії як щонайменше необачні та небезпечні свідомі провокації, спрямовані на підрив суверенітету європейських держав і дестабілізацію безпеки в регіоні.

Такі дії підвищують ризик помилок, які можуть призвести до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією,

– попередила Іветт Купер.

Очільниця британського МЗС запевнила у непохитній підтримці, солідарності та співпраці з партнерами.

Водночас коментуючи дії російського диктатора Путіна, вона зауважила, що його безвідповідальні дії загрожують прямим конфліктом із НАТО.

Наш Альянс має оборонний характер, але не сумнівайтеся – ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору та території НАТО,

– заявила міністерка.

Купер підкреслила пильність і рішучість НАТО, позицію, яку підтримали й інші країни, зокрема Франція та Словаччина.

Що відомо про російські літаки в небі європейських країн?