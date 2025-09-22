"Немає підстав стверджувати": Туск розповів, чи становили загрозу "Шахеди" над Польщею
- Дональд Туск заявив, що жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний.
- Протягом останніх днів в Польщі виявили два цивільні безпілотники, які не мають відношення до дронової агресії.
Російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі. Водночас у країні не зафіксували жодного випадку падіння дронів з бойовою частиною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції.
Чи становили безпілотники загрозу?
Дональд Туск пояснив, що наразі не було підстав стверджувати, ніби якісь з уламків дронів після нальоту 10 вересня могли становити загрозу.
Жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний,
– підкреслив він.
За словами прем'єр-міністра, зараз в Польщі також поширені цивільні дрони.
Протягом останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявлялося, що ці об'єкти не мають відношення до дронової агресії,
– додав Туск.
Що відомо про російські дрони в Польщі?
У ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час чергової атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск згодом заявив про 19 вторгнень дронів у повітряний простір країни.
В операції з відбиття загрози брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
Відомо, що в Люблінському воєводстві під час збиття російських дронів постраждав приватний будинок. Польські медіа повідомили, що пошкодження могли спричинити уламки ракети, випущеної з винищувача F-16 по безпілотнику.