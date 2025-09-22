Російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі. Водночас у країні не зафіксували жодного випадку падіння дронів з бойовою частиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції.

Чи становили безпілотники загрозу?

Дональд Туск пояснив, що наразі не було підстав стверджувати, ніби якісь з уламків дронів після нальоту 10 вересня могли становити загрозу.

Жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний,

– підкреслив він.

За словами прем'єр-міністра, зараз в Польщі також поширені цивільні дрони.

Протягом останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявлялося, що ці об'єкти не мають відношення до дронової агресії,

– додав Туск.

Що відомо про російські дрони в Польщі?