22 вересня, 16:37
Поліна Буянова
Основні тези
  • Дональд Туск заявив, що жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний.
  • Протягом останніх днів в Польщі виявили два цивільні безпілотники, які не мають відношення до дронової агресії.

Російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі. Водночас у країні не зафіксували жодного випадку падіння дронів з бойовою частиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на пресконференції.

Чи становили безпілотники загрозу?

Дональд Туск пояснив, що наразі не було підстав стверджувати, ніби якісь з уламків дронів після нальоту 10 вересня могли становити загрозу.

Жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний, 
– підкреслив він.

За словами прем'єр-міністра, зараз в Польщі також поширені цивільні дрони.

Протягом останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявлялося, що ці об'єкти не мають відношення до дронової агресії, 
– додав Туск.

Що відомо про російські дрони в Польщі?

  • У ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час чергової атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск згодом заявив про 19 вторгнень дронів у повітряний простір країни.
     

  • В операції з відбиття загрози брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
     

  • Відомо, що в Люблінському воєводстві під час збиття російських дронів постраждав приватний будинок. Польські медіа повідомили, що пошкодження могли спричинити уламки ракети, випущеної з винищувача F-16 по безпілотнику.