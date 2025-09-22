Российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. В то же время в стране не зафиксировали ни одного случая падения дронов с боевой частью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на пресс-конференции.

Представляли ли беспилотники угрозу?

Дональд Туск объяснил, что пока не было оснований утверждать, будто какие-то из обломков дронов после налета 10 сентября могли представлять угрозу.

Ни один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши, не был вооружен,

– подчеркнул он.

По словам премьер-министра, сейчас в Польше также распространены гражданские дроны.

В течение последних дней уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что эти объекты не имеют отношения к дроновой агрессии,

– добавил Туск.

Что известно о российских дронах в Польше?