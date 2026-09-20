Росія може влаштувати стрес-тест для НАТО протягом "місяців, а не років", – The Guardian

Працівники європейських розвідок готуються до російських гібридних атак. Деякі з них наголошують, що це питання не найближчих років, а місяців.

Водночас паніка може зіграти на руку Москві. Про це пише The Guardian.

Що кажуть у Європі?

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив парламенту, що, за оцінками розвідки, Росія може найближчими місяцями напасти на державу-члена НАТО. Ціль Кремля, за словами польського прем'єра, – довести, що 5 стаття є теоретичною, а не практичною.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска "обґрунтованими". Він скликав лідерів партій та кандидатів у президенти на виборах 2027 року на зустріч у Париж, де вони обговорювали питання російської загрози.

Голова служби безпеки Чеської Республіки Міхал Коуделка заявив, що окрім наростання активності БпЛА, Росія може спробувати напасти на сусідню державу, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу,

– заявив Коуделка.

Він додав, що це може статись найближчими місяцями.

Генеральний директор служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвітс сказав, що його країна не бачить ознак неминучого вторгнення. Він підкреслив, що Москва може намагатись поширити страх та невизначеність у західних суспільствах.

Якими є російські наміри?

Останніми місяцями Росія розпочала те, що західні розвідки називають кампанією саботажу проти цілей у країнах, які найбільше підтримують Україну. Також Кремль запускає безпілотники у повітряний простір європейських країн, щоб перевірити реакцію.

Куделка підкреслив, що Москва дотримується тактики "ескалація для деескалації". Росія намагається тиснути на західні суспільства, щоб зменшити їхню підтримку України.

Вони вважають, що якщо ескалація буде достатньою, то європейські країни вирішать не підтримувати Україну,

– заявив чеський розвідник

Нормундс Межвітс зазначив, що Москва переходить від хаотичних диверсій до конкретних цілей, пов'язаних із західною підтримкою України.

Голова шведської військової розвідки та служби безпеки Томас Нільссон також вважає, що кількість російських терактів у Європі найближчими місяцями зросте. Він вважає нещодавній інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига переломним моментом.

Якщо відбуваються атаки, які можуть призвести до втрат людей або втрати критично важливої ​​інфраструктури, що має величезні наслідки для суспільства, я думаю, що це кардинально змінить правила гри,

– розповів Нільсон.

Він додав, що Кремль має кілька завдань:

зменшити підтримку України;

внести розкол у НАТО та занепокоїти європейське населення;

збільшити навантаження на ресурси розвідувальних служб.

Зазначимо, що Еммануель Макрон дав розпорядження уряду Франції підготувати план захисту своїх стратегічних об'єктів від фізичних і кіберзагроз. Рішення ухвалили через різке зростання кількості російських диверсій на території Європи.