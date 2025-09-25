Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що НАТО може збивати винищувачі, які порушують її повітряний простір. Такий варіант, на її думку, цілком логічний, якщо порушник ігнорує попередження.

Вона нагалосила, що НАТО повинно захищати кожен сантиметр території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн для телеканалу CNN.

Дивіться також "Ми працюємо над цим": фон дер Ляєн відповіла, коли ЄС закриє двері для енергоносіїв Росії

Що фон дер Ляэн думає про можливість збивати російські літаки у просторі НАТО?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські країни мають право збивати літаки, які порушують їх повітряний простір з метою провокацій.

Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгення у наш повітряний простір, тоді – авжеж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі",

– наголосила вона.

Що відомо про російські провокації у повітряному просторі НАТО?