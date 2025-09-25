Фон дер Ляєн допустила збиття літаків Росії, які порушують повітряний простір НАТО
- Урсула фон дер Ляєн заявила, що НАТО може збивати винищувачі, які порушують її повітряний простір, якщо порушник ігнорує попередження.
- Фон дер Ляєн підкреслила, що НАТО повинно захищати кожен сантиметр своєї території.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що НАТО може збивати винищувачі, які порушують її повітряний простір. Такий варіант, на її думку, цілком логічний, якщо порушник ігнорує попередження.
Вона нагалосила, що НАТО повинно захищати кожен сантиметр території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн для телеканалу CNN.
Що фон дер Ляэн думає про можливість збивати російські літаки у просторі НАТО?
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські країни мають право збивати літаки, які порушують їх повітряний простір з метою провокацій.
Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгення у наш повітряний простір, тоді – авжеж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі",
– наголосила вона.
Що відомо про російські провокації у повітряному просторі НАТО?
Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня, пробувши там 12 хвилин.
У НАТО обговорюють можливість збивання російських літаків, які порушують повітряний простір Альянсу. Туреччина у 2015 році збила російський літак, що призвело до тимчасового загострення відносин, але не до військової ескалації