Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что НАТО может сбивать истребители, которые нарушают ее воздушное пространство. Такой вариант, по ее мнению, вполне логичен, если нарушитель игнорирует предупреждения.

Она нагалосила, что НАТО должно защищать каждый сантиметр территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Урсулы фон дер Ляйен для телеканала CNN.

Что фон дер Ляэн думает о возможности сбивать российские самолеты в пространстве НАТО?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны имеют право сбивать самолеты, которые нарушают их воздушное пространство с целью провокаций.

Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно, после очень понятного предупреждения – вариант со сбиванием такого истребителя – "на столе",

– подчеркнула она.

Что известно о российских провокациях в воздушном пространстве НАТО?