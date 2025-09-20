Дональд Трамп відреагував на російську провокацію в Естонії, коли повітряний простір країни перетнули 3 винищувачі МіГ-31. Президент США сказав, що незадоволений і йому це не сподобалося.

Судячи з такої реакції, складається враження, що Трамп досі вірить у можливість домовитися з Росією. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що американський очільник постійно виправдовує Володимира Путіна.

Що означає реакція Трампа?

Трамп досі хоче домовитися з Росією, відірвати її від Китаю, постійно наголошує, що у нього з Путіним хороші стосунки. Саме тому не наважується відкрито критикувати його на публіці, не провокує та не використовує жорстку риторику.

Втім є певні інсайдерські повідомлення, які говорять про те, що Трамп на публіці та за зачиненими дверима – це абсолютно різні люди. У непублічній площині президент США значно різкіше говорить про Росію та Путіна.

Підтвердженням цього є скорочена зустріч з очільником Кремля на Алясці 15 серпня. Тоді не відбулося ні спільної вечері, ні обміну подарунками. Це опосередковано може підтвердити, що Трамп не був настільки м'яко налаштований до Путіна під час переговорів за закритими дверима.

Я думаю, що це частина переговорної стратегії, коли він весь час, ніби "підправляє макіяж Путіну", щоб він виглядав більш – менш живим і яскравим, а не блідим і напівмертвим,

– підкреслив Олег Саакян.

Тому відсутність рішучої реакції Трампа на ситуації в Естонії може мати 2 причини. Найперше – справді відмова від зміни підходу до Росії. А друга – переговорний підхід, який він використовує у таких ситуаціях.

