Є дві причини: політолог пояснив реакцію Трампа на російські МіГи в Естонії
- Дональд Трамп відреагував на провокацію з російськими винищувачами в Естонії, висловивши невдоволення, але не критикуючи відкрито Володимира Путіна
- Це може свідчити про його бажання домовитися з Росією та налагоджувати з нею відносини.
Дональд Трамп відреагував на російську провокацію в Естонії, коли повітряний простір країни перетнули 3 винищувачі МіГ-31. Президент США сказав, що незадоволений і йому це не сподобалося.
Судячи з такої реакції, складається враження, що Трамп досі вірить у можливість домовитися з Росією. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що американський очільник постійно виправдовує Володимира Путіна.
Що означає реакція Трампа?
Трамп досі хоче домовитися з Росією, відірвати її від Китаю, постійно наголошує, що у нього з Путіним хороші стосунки. Саме тому не наважується відкрито критикувати його на публіці, не провокує та не використовує жорстку риторику.
Втім є певні інсайдерські повідомлення, які говорять про те, що Трамп на публіці та за зачиненими дверима – це абсолютно різні люди. У непублічній площині президент США значно різкіше говорить про Росію та Путіна.
Підтвердженням цього є скорочена зустріч з очільником Кремля на Алясці 15 серпня. Тоді не відбулося ні спільної вечері, ні обміну подарунками. Це опосередковано може підтвердити, що Трамп не був настільки м'яко налаштований до Путіна під час переговорів за закритими дверима.
Я думаю, що це частина переговорної стратегії, коли він весь час, ніби "підправляє макіяж Путіну", щоб він виглядав більш – менш живим і яскравим, а не блідим і напівмертвим,
– підкреслив Олег Саакян.
Тому відсутність рішучої реакції Трампа на ситуації в Естонії може мати 2 причини. Найперше – справді відмова від зміни підходу до Росії. А друга – переговорний підхід, який він використовує у таких ситуаціях.
Головне про російські літаки в Естонії:
- Після того, як 3 винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії, влада країни викликала російського посла. Крім цього, звернулися до НАТО з проханням провести консультації за 4 статтею.
- Згодом в Альянсі назвали дії росіян непрофесійними, бо у військово-повітряних силах так не поводяться. Однак НАТО відреагувало швидко. У повітря здійняли італійські винищувачі F-35, які базуються в Естонії. Після цього російські літаки одразу втекли.
- Володимир Зеленський наголосив, що цей інцидент не є випадковим. Росія навмисно провокує європейські країни. Тому потрібна сильна відповідь як від кожної держави окремо, так і від колективного Заходу.