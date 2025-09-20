Дональд Трамп отреагировал на российскую провокацию в Эстонии, когда воздушное пространство страны пересекли 3 истребителя МиГ-31. Президент США сказал, что недоволен и что ему это не понравилось.

Судя по такой реакции, складывается впечатление, что Трамп до сих пор верит в возможность договориться с Россией. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, отметив, что американский глава постоянно оправдывает Владимира Путина.

Что означает реакция Трампа?

Трамп до сих пор хочет договориться с Россией, оторвать ее от Китая, постоянно подчеркивает, что у него с Путиным хорошие отношения. Именно поэтому не решается открыто критиковать его на публике, не провоцирует и не использует жесткую риторику.

Впрочем, есть определенные инсайдерские сообщения, которые говорят о том, что Трамп на публике и за закрытыми дверями – совершенно разные люди. В непубличной плоскости президент США значительно резче говорит о России и Путине.

Подтверждением этого является сокращенная встреча с главой Кремля на Аляске 15 августа. Тогда не состоялось ни совместного ужина, ни обмена подарками. Это косвенно может подтвердить, что Трамп не был столь мягко настроен к Путину во время переговоров за закрытыми дверями.

Я думаю, что это часть переговорной стратегии, когда он все время как бы "подправляет макияж Путину", чтобы он выглядел более-менее живым и ярким, а не бледным и полумертвым,

– подчеркнул Олег Саакян.

Поэтому отсутствие решительной реакции Трампа на ситуацию в Эстонии может иметь 2 причины. Первая – действительно отказ от изменения подхода к России. А вторая – переговорный подход, который он использует в таких ситуациях.

