Есть две причины: политолог объяснил реакцию Трампа на российские МиГи в Эстонии
- Дональд Трамп отреагировал на провокацию с российскими истребителями в Эстонии, выразив недовольство, но не критикуя открыто Владимира Путина
- Это может свидетельствовать о его желании договориться с Россией и налаживать с ней отношения.
Дональд Трамп отреагировал на российскую провокацию в Эстонии, когда воздушное пространство страны пересекли 3 истребителя МиГ-31. Президент США сказал, что недоволен и что ему это не понравилось.
Судя по такой реакции, складывается впечатление, что Трамп до сих пор верит в возможность договориться с Россией. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, отметив, что американский глава постоянно оправдывает Владимира Путина.
Что означает реакция Трампа?
Трамп до сих пор хочет договориться с Россией, оторвать ее от Китая, постоянно подчеркивает, что у него с Путиным хорошие отношения. Именно поэтому не решается открыто критиковать его на публике, не провоцирует и не использует жесткую риторику.
Впрочем, есть определенные инсайдерские сообщения, которые говорят о том, что Трамп на публике и за закрытыми дверями – совершенно разные люди. В непубличной плоскости президент США значительно резче говорит о России и Путине.
Подтверждением этого является сокращенная встреча с главой Кремля на Аляске 15 августа. Тогда не состоялось ни совместного ужина, ни обмена подарками. Это косвенно может подтвердить, что Трамп не был столь мягко настроен к Путину во время переговоров за закрытыми дверями.
Я думаю, что это часть переговорной стратегии, когда он все время как бы "подправляет макияж Путину", чтобы он выглядел более-менее живым и ярким, а не бледным и полумертвым,
– подчеркнул Олег Саакян.
Поэтому отсутствие решительной реакции Трампа на ситуацию в Эстонии может иметь 2 причины. Первая – действительно отказ от изменения подхода к России. А вторая – переговорный подход, который он использует в таких ситуациях.
Главное о российских самолетах в Эстонии:
- После того, как 3 истребителя МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии, власти страны вызвали российского посла. Кроме этого, обратились к НАТО с просьбой провести консультации по 4 статье.
- Впоследствии в Альянсе назвали действия россиян непрофессиональными, потому что в военно-воздушных силах так себя не ведут. Однако НАТО отреагировало быстро. В воздух подняли итальянские истребители F-35, которые базируются в Эстонии. После этого российские самолеты сразу убежали.
- Владимир Зеленский отметил, что этот инцидент не является случайным. Россия намеренно провоцирует европейские страны. Поэтому нужен сильный ответ как от каждого государства в отдельности, так и от коллективного Запада.