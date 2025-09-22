У Росії прокоментували порушення повітряного простору Естонії з боку трьох російських літаків. Москва вважає, що ці звинувачення є неправдивими.

На думку Москви, звинувачення у бік Росії є продовженням лінії конфронтації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське медіа "Ви слухали Маяк".

Що Пєсков сказав про порушення повітряного простору Естонії?

Речник Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що Міноборони Росії спростовує заяви про те, що російські літаки порушували повітряний простір Естонії. Він додав, що Естонія не дала дані об'єктивного контролю.

Пєсков заявив, що Росія вважає ці заяви "пустими і безпідставними". Він назвав це продовженням лінії напруження та провокації конфронтації.

За словами Пєскова, країни Балтії постійно йдуть цією лінією і це у Росії "спостерігають постійно".

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що російські провокації з літаками – це однозначна розвідка. Росія перевіряє готовність європейських систем ППО та рішучість Європи реагувати.

Раніше російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії