Вдень 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Для їхнього перехоплення у небо здіймали літаки F-35.

Дати відсіч російській агресії у повітрі – цілком реально. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що схожа ситуація вже була в Туреччині.

Чи міг Альянс збити ворожі МіГ?

У листопаді 2015 року Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, який зайшов у її повітряний простір. Цікаво, що влада країни перед тим робила попередження російській стороні, адже її літаки не раз опинялися на території Туреччини.

Тож 24 листопада, коли Кремль знову влаштував провокацію, турецька влада дала наказ на збиття літака. У всьому світі такі дії визнали правомірними. Цікаво, що Туреччина є давнім партнером Росії, але не побоялася це зробити.

Сьогодні Володимир Путін продовжує свої агресивні провокації. Безумовно, російські літаки треба збивати засобами ППО. До того ж НАТО має винищувачі F-35, які без проблем це зроблять.

Це заліт бойової авіації. Нехай тоді Росія виправдовується, що це було. Ми конкретно показали – проходить атака, є передумови, тому такі цілі збивають. І ніякої війни не буде,

– наголосив генерал армії.

Якщо Росія розпочне демарші, тоді постає питання на всіх рівнях, чому ворожі судна у час бойових дій залітають на територію країни НАТО, рухаються в напрямку до столиці. Це не можна сприймати ніяк інакше, ніж агресію.

Свого часу Туреччина вчинила правильно, хоча літак був у її повітряному просторі лише кілька хвилин. У ситуації з Естонією мовиться про 12 хвилин та політ в бік столиці країни.

