Шведські винищувачі Gripen двічі перехоплювали російські літаки

У п'ятницю, 12 червня, російські вининщувачі залітали в повітряний простір над Балтійським морем поблизу кордонів Швеції. Військові підрозділу швидкого реагування Збройних сил країни двічі перехоплювали їх.

Про інцидент повідомили Збройні сили Швеції.

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Що сталось у небі над Швецією?

Шведські військові повідомили, що відбулися одразу дві операції проти російської авіації. Вони трапились у південній та північній частинах Балтійського моря.

Збройні сили підіймали для перехоплення дві пари винищувачів JAS 39 Gripen, щоб захистити територіальну цілісність країни. Вони перехопили та ідентифікували російські літаки. В інцидентах брали участь два винищувачі, типу Су-24 та Су-34.

Військово-повітряний простір Швеції не був порушений. Окрім шведських також підіймалися літаки союзників, щоб підтримувати безпеку у спільному повітряному просторі.

Російська поведінка є серйозною і являє собою повторювану закономірність, яка загрожує як нашій територіальній цілісності, так і безпеці. Шведські та союзні бойові літаки діяли швидко, рішуче та чітко, перехоплюючи російську авіацію та захищаючи територію Швеції та Альянсу,

– заявив віцеадмірал Ева Скуг Хаслум.

У Збройних силах Швеції підкреслили, що, у зв'язку з підвищеною загрозою для повітряного простору союзників у регіоні, вони посилили свою присутність та адаптували готовність. Вчорашні події, за їхніми словами, підтверджують здатність Швеції та НАТО забезпечити власний повітряний простір.

Російські провокації на в Балтійському регіоні

У Швеції заявили, що Росія може спробувати здійснити напад на одну з країн НАТО у близькому майбутньому. Такого висновку дійшов парламентський комітет з оборони.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, запевнив, що у разі спроби нападу Росії на країни Балтії, в неї нічого не вийде. Також він додав, що Альянс має низку переваг над країною-агресоркою.