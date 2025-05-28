Лавров провів телефонну розмову з Рубіо: росіяни інформували США про підготовку до переговорів

У середу, 28 травня, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Кремль начебто інформував американську сторону про підготовку до переговорів.

Йдеться про новий раунд між Москвою та Києвом. Про це пропагандистським ЗМІ заявили в МЗС країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що відомо про розмову

Російське відомство заявило, що Лавров поінформував Рубіо про підготовку Москвою конкретних пропозицій до чергового раунду прямих переговорів з Україною.

Натомість американський держсекретар нібито "підкреслив націленість Трампа на якнайшвидше завершення українського конфлікту".

До слова, український міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що російська сторона намагалася затягнути процес формування "меморандуму" із власним баченням кроків щодо перемир'я. Проте Україна готова до безумовного припинення вогню й дипломатичної роботи, вона вже передала свій документ очільнику російської делегації.

Нагадаємо, Росія анонсувала новий раунд переговорів з Україною в Стамбулі. Зі свого боку Хакан Фідан під час пресконференції вкотре заявив, що Туреччина "завжди готова надати майданчик", а Анкара нібито вважає своїм обов'язком для "забезпечення миру на планеті".