"Дуже гостре питання": що криється за раптовою розмовою Сі Цзіньпіна з Путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 4 лютого. Найімовірніше, вони обговорювали одну з головних тем, яка зараз на слуху у світі.

Про це 24 Каналу розповів публіцист, правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що навряд чи головною темою їхньої розмови була війна в Україні. Ймовірно, вони говорили саме про можливу операцію США проти Ірану. І це для них дуже гостре питання.

Чому Китай боїться можливої операції США проти Ірану?

За словами Фейгіна, Іран є важливим союзником для Китаю. КНР є одним з найбільших споживачів тамтешньої нафти та інших ресурсів, але ще й забезпечує свою присутність на Близькому Сході.

Якщо іранський режим впаде, і там сформується прозахідна влада, то ситуація буде болісною для Китаю. Вони не знайдуть такого ж потужного союзника в регіоні.

Думаю, що Сі з Путіним обговорювали саме цю тему. Парадокс в тому, якщо операція проти Ірану буде, то Китай швидше піде на домовленості з приводу війни в Україні. Чому? Бо вже пала Сирія, Венесуела. Далі – Іран. А потім що? Китайське геополітичне та регіональне становище змінюється через дії США. Китай хоче цього уникнути. І можливий "розмін" може бути через війну в Україні. Але це лише один з варіантів,

– сказав Фейгін.

Зверніть увагу! 6 лютого відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Ціна на нафту почала знижувати на тлі переговорів.

Операція США проти Ірану

Наприкінці грудня в Ірані спалахнули протести через економічну ситуацію в країні. Зрештою вони переросли в антиурядові. Тамтешній режим силою придушував протест. За даними ЗМІ, упродовж кількох днів силовики вбили від 12 – до 20 тисяч людей.

Дональд Трамп погрожував завдати ударів по Ірану через масові вбивства. Згодом він сказав, що в Ірані буцімто припинили вбивати людей. Попри це, США продовжують збирати угруповання навколо Ірану.