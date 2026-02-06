"Очень острый вопрос": что кроется за внезапным разговором Си Цзиньпина с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 4 февраля. Скорее всего, они обсуждали одну из главных тем, которая сейчас на слуху в мире.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист, правозащитник Марк Фейгин, отметив, что вряд ли главной темой их разговора была война в Украине. Вероятно, они говорили именно о возможной операции США против Ирана. И это для них очень острый вопрос.

Почему Китай боится возможной операции США против Ирана?

По словам Фейгина, Иран является важным союзником для Китая. КНР является одним из крупнейших потребителей тамошней нефти и других ресурсов, но еще и обеспечивает свое присутствие на Ближнем Востоке.

Если иранский режим падет, и там сформируется прозападная власть, то ситуация будет болезненной для Китая. Они не найдут такого же мощного союзника в регионе.

Думаю, что Си с Путиным обсуждали именно эту тему. Парадокс в том, если операция против Ирана будет, то Китай скорее пойдет на договоренности по поводу войны в Украине. Почему? Потому что уже пала Сирия, Венесуэла. Далее – Иран. А потом что? Китайское геополитическое и региональное положение меняется из-за действий США. Китай хочет этого избежать. И возможный "размен" может быть через войну в Украине. Но это лишь один из вариантов,

– сказал Фейгин.

Обратите внимание! 6 февраля состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Цена на нефть начала снижаться на фоне переговоров.

Операция США против Ирана

В конце декабря в Иране вспыхнули протесты из-за экономической ситуации в стране. В конце концов они переросли в антиправительственные. Тамошний режим силой подавлял протест. По данным СМИ, в течение нескольких дней силовики убили от 12 – до 20 тысяч человек.

Дональд Трамп угрожал нанести удары по Ирану из-за массовых убийств. Впоследствии он сказал, что в Иране якобы прекратили убивать людей. Несмотря на это, США продолжают собирать группировки вокруг Ирана.