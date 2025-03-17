Трамп розраховує на успіх переговорів з Путіним, – глава національної розвідки США
- Директор національної розвідки США заявила, що президент США Дональд Трамп розраховує на успіх переговорів про припинення війни Росії проти України.
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп розраховує на успіх переговорів про припинення війни Росії проти України.
Про це сказала глава нацрозвідки США Тулсі Габбард під час інтерв'ю телеканалу NDTV у понеділок, 17 березня, повідомляє 24 Канал.
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Подробиці про розмову Трампа і Путіна
Глава Нацрозвідки США підкреслила, що Трамп зосереджений на мирі. Габбард підкреслила, що президент США домігся "безпрецедентного прогресу в переговорах між Росією та Україною".
Переговори тільки почалися, і він (Дональд Трамп – 24 Канал) розраховує на успіх, не для себе, а заради миру і припинення вбивства невинних людей,
– сказала вона.
Крім цього, Габбард також додала: " у нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з Росією".
Глава нацрозвідки США критично висловилася в сторону попередньої адміністрації США, яка, на її думку, не доклала жодних зусиль для досягнення миру або прямого діалогу з главою Кремля Путіним.
"Таким чином Трамп за дуже короткий проміжок часу домігся набагато більшого прогресу на шляху до миру, ніж будь-які інші попередні зусилля", – заявила Габбард.
Габбард також висловила впевненість, що майбутня розмова Трампа з Путіним буде "дуже продуктивною".
"У президента Трампа буде дуже продуктивна розмова з Путіним у відповідний час, заснована на його непохитній відданості миру", – сказала вона.