100 дней катастрофы и бездарности: как Трамп ведет Америку к тирании и новой Великой депрессии

30 апреля Дональд Трамп будет отмечать 100 дней с начала своего второго пришествия к власти в США. Хозяин Белого дома наработал за этот период на рекордное падение доверия к себе не только внутри США, но и также по всему миру. Поддержка Трампа – самая низкая среди всех новоизбранных президентов на 100-й день каденции со времен Дуайта Эйзенхауэра, который возглавил США в 1953 году.

Поскольку Трамп уже 100 дней на посту президента США, а в Америке и мире эта круглая дата – традиционный повод для подведения первых итогов, 24 Канал присоединяется к этому процессу и дает собственную оценку первым 100 дням президента Трампа.

Откуда взялась традиция "100 дней" и при чем здесь Трамп

Для начала разберемся, откуда взялась традиция подводить итоги за 100 дней. Нет, это не просто красивая и круглая дата, она имеет прямую отсылку к историческим событиям.

В 1815 году Наполеон вернул себе власть и правил следующие 3 месяца. На самом деле дней было вообще не 100, и сначала это крылатое выражение касалось не Наполеона, а короля Людовика XVIII, который вернул себе власть после перерыва в "100 дней" (на самом деле – 110). Впрочем, сейчас это все не важные для общественности подробности, а само выражение пошло в народ и стало популярным штампом.

Новую жизнь красивому выражению с не менее красивыми цифрами дал 32-й президент США Франклин Рузвельт, который победил на выборах в разгар Великой депрессии с обещанием немедленных реформ. Основные из них он объявил именно в первые 100 дней на посту, отсчет которых начался 4 марта 1933 года. С тех пор "100 дней" приобрели новый символизм и стали частью политической культуры всего мира.



Президент Франклин Делано Рузвельт снимает шляпу перед толпой после принятия присяги президента США на третий срок подряд 20 января 1941 года в Вашингтоне / Фото из Национального архива США

Сейчас "100 дней" – это такое время, за которое новый президент входит в курс дел и формально не несет ответственности за действия "предшественников", а еще – имеет "кредит доверия" на проведение непопулярных решений и реформ. Также для СМИ это неформальная граница окончания "медового месяца", когда нового президента уже можно начинать активно критиковать.

Впрочем, этих традиций сейчас никто уже не придерживается, и Трампа начали распинать еще даже до инаугурации, а он совершенно точно и после символических 100 дней продолжит вспоминать при любой возможности "crooked" Джо Байдена и так же продолжит навешивать на него оскорбительные эпитеты и обвинения во всех смертных грехах, включая убийство всех кур и провоцирование "яичного кризиса".

Кстати, Байден долго сдерживался, но также нарушил неписаное правило о табу на критику в первые 100 дней нового президента и на митинге в Чикаго 15 апреля 2025 года очень жестко прошелся по Трампу.

Менее чем за 100 дней работы новой администрации, они уже успели наделать столько вреда и разрушений. Просто дух захватывает от того, что это могло произойти так быстро,

– Джо Байден раскритиковал политику Трампа и DOGE Илона Маска, который планирует сократить 7000 сотрудников социальной сферы и кардинально урезать социальные расходы.

Реален ли "мир за 100 дней"

Для украинцев 100 дней Трампа на посту могут быть важными тем, что президент США якобы планировал себе сделать под "круглую дату" подарок в виде завершения войны в Украине. Этот план заменил собой "мир за 24 часа", о котором Трамп без остановки рассказывал во время выборов.

И хотя оба впоследствии были опровергнуты и отвергнуты, а представитель президента Кит Келлог вообще пошутил, что начало отсчета дней до обещанного его шефом мира может вести только сам Трамп, в обществе сохраняется какая-то иррациональная вера в чудо.

Однако реальность мы наблюдаем совсем другую, потому что за упомянутые 100 дней ни Трамп, ни его спецпредставитель и теневой госсекретарь США Стив Уиткофф не сделали ничего, чтобы осуществить свои обещания, вместо этого лишь подтвердили амбиции России.

Накануне инаугурации Трамп выдвинул красивый слоган "Мир через силу". Это вместе с более 70 раз повторенным обещанием "мира за 24 часа" дало надежду, что дипломатия Трампа будет сильной и мощной, особенно на фоне нерешительности администрации Байдена. Первые успехи с перемирием в Газе еще больше добавили надежды.

Но сейчас приходится констатировать, что Байден и его советник по нацбезопасности Салливан на фоне команды Трампа были просто отчаянными и базирующимися ястребами, потому что вся политика Трампа сейчас по мирному урегулированию войны в Украине – это сплошная капитуляция перед Россией.

Сначала трамписты по собственной инициативе лишили сами себя сильной переговорной позиции, заявив о невозможности вступления Украины в НАТО и отказались выступать гарантом безопасности для Украины.

Впоследствии начали сепаратные переговоры с Россией за спинами Киева и Брюсселя.

Далее было кабальное "соглашение о полезных ископаемых" (кстати, Трамп уже заключал такое – с Афганистаном).

А также скандал в Овальном кабинете, остановка поставок оружия и разведывательных данных для Украины, разговоры Трампа с Путиным.

Показательно, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на безусловное прекращение огня, как того требовали США и которое стало одной из причин скандала в Овальном кабинете. Но на него не согласилась Россия и с тех пор буквально водит Трампа за нос, выдвигая все новые и новые требования, а на самом деле – открыто издеваясь над Америкой.

Переговоры с россиянами полностью замкнул на себе Стив Уиткофф, устранив Кита Келлога и Марко Рубио. Сейчас приходится констатировать, что США выступают в них даже не как посредники, а просто на стороне России. Уиткофф прямо говорит, что Украина должна уступить территории пяти регионов, при этом сам он точно не знает их названий, потому что в интервью Такеру Карлсону говорит "Крым, Донецкая, Луганская область и еще две".

Ни одну из них, кроме Крыма, Россия сейчас полностью не контролирует, зато требует их полностью, включая Константиновку, Краматорск, Запорожье и Херсон.

Это мирное соглашение касается пяти территорий, но речь идет о гораздо большем. Это о протоколах безопасности, НАТО, статье 5 – есть много деталей,

– Стив Уиткофф нахваливает свои миротворческие усилия, при этом он демонстрирует свою тотальную неквалифицированность.



Стив Уиткофф и Путин / Фото Кремля

Де-факто, это план капитуляции Украины. О таком можно было договориться вообще без США, потому что это и есть буквальные требования России. Но далеко не факт, что Россия на этом остановится, при этом никаких гарантий безопасности для Украины Трамп не планирует представлять. Он лишь говорит о том, что Путин, якобы из уважения к нему, больше не нападет.

Это откровенный бред, потому что никакого уважения к Трампу со стороны Путина не существует, Россия доказывает это ежедневно обстрелами украинских городов, убивая наших детей. Трамп же делает вид, что ничего не произошло, а его люди саботируют решения, которые бы осуждали российские военные преступления. Так было со скандалом с принятием резолюции с осуждением действий России в ООН, так было с блокированием Америкой совместного заявления членов G7 по поводу российского обстрела города Сумы, когда жертвами россиян стали 35 человек.

Показательной в этом плане стала история с послом США в Украине Бриджит Бринк: после прихода Трампа к власти она резко изменила риторику и перестала упоминать Россию и ее ответственность за обстрелы и военные преступления против Украины, хотя раньше не имела с этим никаких проблем.



Апогеем цинизма стал безадресный пост о жертвах обстрела в Кривом Роге. Несмотря на то, что даже Россия взяла на себя ответственность, госпожа Бринк не решилась этого сделать. После того как президент Зеленский жестко раскритиковал бесхребетность американских дипломатов, те все же начали шевелиться и назвали черное – черным, но вскоре после этого из США прилетели новости об отставке госпожи посла Бринк.

Что стало ее причиной – неизвестно, но вариантов немного. Либо она устала от цинизма новых шефов и ушла сама, либо руководство убрало дипломата после того, как она нарушила приказ не обвинять Россию. Во всех случаях – это позор. И это, к сожалению, сейчас является базовым настроем американской внешней политики в первые 100 дней Трампа у власти.

В Украине уже поняли, куда ведет Трамп и его люди, и не готовы соглашаться на то, что США и Россия решили без них во время сепаратных переговоров. Об этом прямо заявил президент Зеленский 15 апреля во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте:

Украинская позиция остается неизменной: территориальные вопросы – это исключительно дело украинского народа. Ни один внешний посредник или государство не имеют полномочий решать судьбу украинских земель. Для нас это красные линии – признания оккупированных территорий российскими. Эти представители (Уиткофф – 24 Канал) обсуждают вопросы, которые выходят за пределы их компетенции.

Накануне 100 дней Трамп снова активизировал свои "миротворческие усилия" и объяснил, в чем будет заключаться, по его мнению, уступка России. Она, внимание, будет заключаться лишь в том, что Путин остановится и не станет захватывать всю Украину. И это уже откровенный бред, который подтверждает полное непонимание Трампом и его командой реалий.

Владимир, стоп!

– Трамп пытался заклясть Путина после очередного ракетного обстрела мирных украинских городов, но у него получается лишь peace-deal-done.

Благодаря такой стратегии Трамп все больше напоминает Невила Чемберлена – человека, который пытался умиротворить другого агрессора – Гитлера, отдавая ему на съедение все новые и новые земли в Европе. Возможно, переговорной команде Трампа стоит открыть "Википедию" и узнать, что произошло потом и удалось ли британцу "привезти мир для своего поколения"?

Параллельно с попытками завершить войну между Украиной и Россией Уиткофф ведет также и "иранский кейс". И здесь уже имеем полный art of deal. Потому что сейчас все вернулись фактически к той самой "ядерной сделке", которую Трамп разорвал в 2017 году, обидевшись, что ее заключил не он, а Обама. Сейчас же видим заход на новый круг (только круг этот цирковой, тот самый, где бегают пони), потому что Уиткофф начинал как ястреб и требовал полной денуклеаризации Ирана, а через несколько дней уже соглашался на ограниченное обогащение.

Сюда же добавим вывод американских войск из Сирии и усиление позиций Турции за счет интересов союзников США в регионе – Иордании, Израиля и курдов. Просто замечательные соглашения.

Рано или поздно Белому дому все же придется констатировать факт провала "мирных инициатив" Трампа и неспособность Уиткоффа вести переговоры с Россией. "Мира за 100 дней" не произошло, а это значит, если Трамп действительно хочет Нобелевскую премию, он должен изменить стратегию и уже наконец начать давить на агрессора, а не на жертву агрессии. Для этого у США есть все возможности – к счастью, Трамп не решился остановить санкции, наложенные на Россию Администрацией Байдена.

Также есть бессмысленная таможенная война против всего мира, которая имела, пожалуй, единственный позитив – она обвалила цены на нефть и существенно ограничила доходы России, а значит – ее возможности финансировать войну против Украины.



А с ней у россиян уже давно не все в порядке – Силы обороны сумели стабилизировать фронт, при этом оккупанты так же несут огромные потери, стремительно теряя не только людей, но и технику. Исчерпывается ресурс самолетов-носителей ракет, заканчивается техника и снаряды (сейчас 60% потребностей России в артиллерии обеспечивают поставки из КНДР, но даже у коммунистов это не является бесконечным ресурсом).

Все это подводит Россию к пределу возможностей и того времени, когда она согласится на реальные мирные переговоры. Будут ли нужны в то время за столом переговоров эмиссары Трампа, которые будут играть на стороне Путина? И не потеряет ли к тому времени интереса к делу сам президент США – вопрос открытый. Поэтому спасибо (если на этом уже так настаивает Вэнс) президенту США, что не отменил санкции и все-таки возобновил помощь, принятую Байденом (по данным Кильского института, который ведет подсчеты помощи Украине союзниками, от США остается еще 4 миллиарда из общих 115).

Другой помощи Украина от Трампа не видела, а о блокировке в 2023 – 2024 годах и остановке и попытках шантажа в 2025-м мы не забудем.

Игра в рецессию и национальная катастрофа

Озвученная на примере дипломатических усилий проблема компетенции распространяется и на остальные направления деятельности команды Трампа. И это ключевая беда нынешней администрации. При этом это вполне сознательный выбор Трампа, потому что он выбирал себе в команду не по профессиональным признакам, а по принципу лояльности и личной преданности.

В итоге на первые роли вышли некомпетентные персонажи вроде Илона Маска, Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Питера Наварро, Кристи Ноем, Тулси Габард, Пита Хегсета, Роберта Кеннеди-младшего, Пэм Бонди и т.д.

Апогеем и символом непрофессионализма команды Трампа стал так называемый Signal-гейт, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц добавил в частный чат, в котором были топовые представители администрации, журналиста (главреда The Atlantic Джеффри Голдберга) и обсуждал план тайной операции против йеменских хуситов (кстати, она потерпела фиаско), а министр обороны Хегсет делился секретными данными, в частности, предоставленными израильской разведкой.



Среди участников чата был и Стив Уиткофф, который в это время находился в России и мог быть взломан российской разведкой. Также Уолтц создавал другие чаты в "сигнале" и обсуждал в них детали других государственных дел (то же самое делал министр обороны Хегсет, добавив к секретным чатам еще и членов своей семьи).

Это все нарушает немало предписаний и законов, а самое главное – является свидетельством того, что сейчас власть в самой могущественной стране мира захватили неквалифицированные и опасные профаны, которые ненавидят своих союзников в Европе, на все смотрят как на способ подзаработать и, кстати, не уважают своего президента (привет, Джей Ди Вэнс).

Выступление только что упомянутого Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене 14 февраля 2025 года четко очертило новую реальность, в которой США больше не могут считаться "старшим партнером" и гарантом безопасности в Европе. Все это ставит под сомнение сам факт существования НАТО и требует новой архитектуры безопасности в Европе, уже без участия США.

В итоге ЕС ищет замену НАТО и собственную субъектность, а Великобритания снова поворачивается лицом к Брюсселю. Де-факто, Европа делает так, как и хотел Трамп, но президент США не учел, что, когда Америка перестает быть гарантом безопасности, она теряет как политическое лидерство, так и экономическое. А прямые атаки на члена НАТО Данию с требованиями отдать Гренландию только ухудшают ситуацию и убеждают Европу в правильности и необходимости разрыва.

Все это ускоряет таможенная война Трампа против всего мира, объявленная 2 апреля под названием "День освобождения". Сейчас шокирующие тарифы отложены на 90 дней (Трамп и здесь моргнул первым), и полноценный эффект от этой авантюры проявится только после "100 дней", но уже сейчас можно говорить, что это прямой путь к рецессии и разрушению свободного рынка и созданного Рейганом глобального мира.



Следствием этих оппортунистических действий Трампа и команды станет новый мировой экономический кризис, который имеет потенциал стать "Великой депрессией 2.0". При этом возникнет он просто на ровном месте – из-за глупости конкретной персоны и попустительства шутов, которые собрались вокруг него и разыгрывают сценку из сказки про голого короля. Тот сразу успел объявить о предстоящих "очень успешных 90 сделках за 90 дней", но никто почему-то не спешил подыгрывать Трампу в этой клоунаде.

Сейчас очень сложно предсказывать, как далеко все зайдет, однако только сама торговая война с Китаем, с которым Трамп так и не приостановил тарифы, имеет потенциал разрушить все. А значит, впереди инфляция, рост цен, новые "американские горки" на фондовом рынке, обесценивание вкладов, падение доверия к доллару, банкротства, дефицит товаров (не только яиц, но и мяса, сыров, авокадо и т.д.) и безработица. Вместо этого Трамп в ответ предлагает только увеличение давления.

Первыми пострадают самые бедные. Они не выиграют от потенциального возвращения производств в США и не получат работу. Во-первых, это быстро не делается, во-вторых, новые "рабочие места" займут роботы. При этом США придется еще больше раздувать социалку, ведь уменьшать потребление американцы не хотят, а именно чрезмерное потребление является одной из причин торгового дисбаланса США с остальным миром. Другими причинами являются доллар как универсальное расчетное средство и экспорт США не товаров, а услуг, в частности финансовых и технологических. Все это теперь окажется под большим давлением и не менее большим вопросом.

Стоит уже волноваться о "больных" – к примеру, о флагмане американского самолетостроения Boeing. Ничего хорошего это не предвещает американским хайтер-гигантам, а также лидерам оборонной промышленности. Все это вполне реальная перспектива уже ближайшего будущего. Ну, а пока имеем стремительное падение авторитета США и доверия к Америке как флагмана экономики, гаранта стабильности и арбитра.

США работали над репутацией поколениями, но теперь все это рассыпается и разрушается за 100 дней.

Так США уже не демократия, а авторитарное государство?

Иронично, но именно "улучшение" в экономике обещал Трамп избирателям в 2024 году и благодаря этому сумел перетянуть на свою сторону средний класс и часть "ядерного электората" демократов. Сейчас они явно горько сожалеют о своем опрометчивом эмоциональном выборе.

Ведь действия Трампа теперь прямо влияют и на простых американцев. Их могут не интересовать бомбардировки украинских городов и сепаратные переговоры людей нового президента с террористами ХАМАС или их коллегами из России, но они не могут не видеть, что происходит в США.

А там Трамп последовательно уничтожает все демократические институты и отдает предпочтение диктаторским методам. Новый президент США в первые свои 100 дней активно применял исключительные полномочия, которыми являются исполнительные указы. Также он выбрал секьюритизацию и технологию создания моральной паники, как средство государственного управления. На это прямо указывают уже 9 чрезвычайных состояний, объявленных Трампом, что является беспрецедентным в истории США.

Под этим соусом по приказу Трампа олигарх Илон Маск и DOGE разрушают бюрократический аппарат США, массово сокращая государственных чиновников, силовики массово нарушают права человека, а Трамп уже мечтает о концлагерях для американцев в Сальвадоре. Под прикрытием моральных паник Трамп атакует суды, независимые СМИ и университеты.

При этом на границе с Мексикой, следует признать, действительно стало спокойнее, но картели, скорее всего, просто взяли паузу для изменения тактики. В то же время показатели выдворения мигрантов – ниже, чем при Байдене. А нарушений прав человека – значительно больше.



Сейчас вся Америка содрогается от скандалов вокруг депортаций случайных людей, которых хватали на улице просто за тату или за атрибутику клуба НБА "Чикаго Буллс" (ее используют члены сальвадорских банд, но также и миллионы американцев), а также от показательного игнорирования властями решений судов, в частности Верховного Суда. Если бы это были Россия или Китай – вопросов бы не было, потому что это тоталитарные страны, что с них взять, но сейчас говорится о демократии или уже бывшей демократии?

Хаос и непрогнозируемость углубляется, тактика flooding the zone, придуманная во время первого срока Трампа его советником Стивом Бенноном (тем самым фанатом зигования, который сейчас уже не скрывает своих фашистских предпочтений) ныне возведена в абсолют и превратилась в постоянный shitstorm, став главным инструментом государственного управления в первые 100 дней нового президента США.

Показательно, что обе палаты Конгресса, которые должны были бы быть сдерживающим фактором и ограничивать произвол президента, ему фактически никак не мешают и радостно соглашаются на ограничение Трампом их полномочий. Тот активно этим пользуется.

Курс Трампа на автаркию и фашизм сейчас стал очевидным. При этом не совсем очевидно, сколько в этом самого Трампа, а сколько его команды, которая на людях демонстрирует лояльность и невиданную готовность "целовать Трампа в задницу" (по его же терминологии), а на самом деле имеет значительно большие амбиции, освященные идеями "темного просвещения".

Зато мы точно знаем, что сам Дональд Трамп хочет:

развлекаться в собственном флоридском поместье;

играть в гольф;

заключать "гениальные сделки";

сдавать когнитивные тесты;

переименовывать Мексиканский залив;

ручкаться с Конором МакГрегором;

ни за что не отвечать, а только давать поручения;

писать победные посты в соцсетях и громоподобно вопить "You're fired!";

открывать памятники самому себе;

думать о третьем сроке;

слышать новые и новые лести от мировых лидеров, которых сам Трамп идентифицирует абсолютно верно, называя их "поцелуями в задницу".

Учитывая это, Дональду Трампу больше бы подошли не "100 дней", а 120, описанные в незавершенном романе Маркиза де Сада "120 дней Содома" и его вольной интерпретации от Пьера Паоло Пазолини. У классика, кстати, также был в фильме "круг дерьма", правда, следующим был уже "круг крови".

Путь тирана

Но Трамп не может требовать, чтобы весь мир играл в его игру. Точнее может, но мир не будет повиноваться и будет противодействовать. И мы уже это видим. Потому что теперь даже Китай уже не кажется таким "упырем" и довольно успешно ищет дружбы с Японией, Южной Кореей, Австралией и ЕС.

В США Трамп не может переломить все, что построили предшественники за 250 лет. Да, он отправил в глубокий нокдаун Демократическую партию, а его соперница на выборах Камала Харрис хоть и обещала не сдаваться, но куда-то исчезла. Однако низовое сопротивление Трампу и трампистам растет.

Сейчас за всю Демпартию отдуваются только те же "леваки" – Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, которые собирают многотысячные митинги и пытаются поднять низовую инициативу. Но уже и отдельные республиканцы начинают понимать, что они наделали. То же касается и богачей, которые своими деньгами профинансировали кампанию Трампа. Потому что перед ними встала реальность, в которой они могут потерять свои миллиарды. И уже теряют.

Также мы видим первые ласточки: проигрыш ставленника Илона Маска на выборах в Висконсине и обвал популярности республиканцев во Флориде. Этого все еще мало, но и тарифы еще не заработали в полную силу.

При этом сам Трамп то ли делает вид, то ли искренне верит, что все прекрасно и идет по плану. По крайней мере так он утверждает в интервью "злому гению" своей команды – журналу The Atlantic.

Однако никто в СМИ, похоже, так не считает. Потому что The Econimist выходит с обложкой, на которой изображен изуродованный за первые сто дней Трампа лысый орел (он же – белоголовый орлан) – национальный символ Соединенных Штатов, а The New Yorker безжалостно диагностирует этот же период как "100 дней бездарности".

С такими оценками согласны уже и избиратели в Америке, потому что рейтинг доверия к Трампу за первые 100 дней на посту мощно обвалился и сейчас ниже, чем у того же Трампа во времена его первой каденции.



Такого же мнения и избиратели "51-го штата", где как раз под 100 дней Трампа прошли выборы, победу на которых праздновали либералы во главе с новым лидером Марком Карни. Еще в январе 2025 года, пока Трамп не начал свою атаку на Канаду, они были аутсайдерами, но благодаря нападкам Трампа эта политсила сумела драматично нарастить рейтинг и победить. Нечто похожее, кстати, мы видим и в Украине, где после атак команды Трампа на Зеленского рейтинг президента также вырос.

Теперь – после завершения первых 100 дней на посту – Трампу все чаще начнет "прилетать", а он все больше начнет отгораживаться в своей скорлупе "успешного успеха и победных побед", о которых ежедневно сообщает Белый дом.

В таком режиме недалеко до самоизоляции и повторения пути португальского диктатора Антониу Салазара (да, это в его честь назвали колдуна из Гарри Поттера). Тот в последние годы своей жизни был отстранен от власти своими же приспешниками, но до последнего верил, что всем руководит и все контролирует, потому что они разыгрывали перед ним сценки, печатали для него специальные выпуски газет с альтернативной, но обязательно победной реальностью, и делали вид, что тот до сих пор правит своей несчастной страной.