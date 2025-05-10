12 мая должно начаться полное прекращение огня без всяких условий, – заявление "коалиции желающих"

С понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня между Украиной и Россией. Оно касается и земли, и неба, и моря.

Об этом заявили по итогам встречи "коалиции желающих". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, "Радио Свобода" и hromadske.

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Перемирие должно начаться 12 мая

По итогам встречи "коалиции желающих" в Киеве партнеры объявили об инициативе начать полное прекращение огня с 12 мая без всяких условий минимум на 30 дней.

Всеобъемлющее перемирие касается и суши, и воздуха, и моря.

В заседании коалиции приняли участие представители 35 стран, в частности Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск присутствовали лично, остальные страны присоединились онлайн.

Перед и после заседания его участники провели телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на пресс-конференции сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что "Трамп разделяет нашу инициативу и поддерживает ее".

Премьер Польши отметил, что "впервые мы почувствовали, что мы говорили одним голосом".

По словам Кира Стармера, если прекращение огня будет соблюдено, начнутся мирные переговоры.

Если Россия на перемирие не согласится, то ЕС и США наложат на нее санкции, что уже готовятся.

Санкции будут сейчас готовиться и координироваться между американцами и европейцами,

– сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Мониторинг за прекращением огня, как отметил Макрон, будут осуществлять США, но "все будут участвовать", что позволит немедленно начать переговоры по вопросу инфраструктуры и гарантий безопасности.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию к прямым переговорам во время визита в Киев. Он также добавил, что если Россия не согласится на это, то сакции, что применят союзники, будут значительно жестче, чем раньше.

Добавим, что Кир Стармер отметил, что санкции против России будут согласованы с США, также Украине помогут усилить обороноспособность, пока не заставят Путина согласиться на требование начать переговоры. В то же время относительно санкций президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости их усиления именно против российского энергетического сектора и банковской системы.