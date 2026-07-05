Геополитика Америка "Америка ніколи не стане комуністичною": головні заяви Трампа до 250-річчя незалежності США
5 июля, 12:51
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"Америка никогда не станет коммунистической": основные заявления Трампа по случаю 250-летия независимости США

Вероника Соцкова

Дональд Трамп выступил с масштабной речью по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. В ходе выступления он резко раскритиковал коммунизм, заявил об "огромном успехе" действий США против Ирана и изложил свое видение будущего страны.

Об этом сообщает CNN.

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Какие заявления сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп 4 июля выступил на торжествах по случаю Дня независимости страны. В своей речи он уделил значительное внимание как международной политике, так и внутренним вызовам, заявив, что Америка переживает начало нового этапа развития.

  • Критика коммунизма

Одной из главных тем выступления стала критика коммунизма. Трамп заявил, что эта политическая система является полной противоположностью американским ценностям и не имеет будущего в Соединенных Штатах.

Коммунистическая система является противоположностью американской системы, и коммунистическая система никогда не работала. Наши воины не сражались против коммунизма на полях сражений по всему миру для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову здесь, в Америке, 
– сказал Трамп.

В то же время президент прямо не упоминал Демократическую партию или демократических социалистов, хотя его слова прозвучали после победы представителей демократического социалистического крыла на праймериз в ряде американских штатов.

Как отмечает CNN, между демократическим социализмом и коммунизмом существуют существенные идеологические различия, однако Трамп ограничился общим заявлением о том, что "Америка никогда не станет коммунистической страной".

  • Заявления по Ирану и Венесуэле

Особое внимание президент США уделил ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что Вашингтон добился "успеха".

Мы добились огромного успеха; посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Иран. Мы уничтожили их, уничтожили их вооруженные силы, 
– заявил Трамп.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США и впредь будут оставаться мировым лидером.

"Мы всегда будем на вершине. Мы никогда не позволим нашей стране пасть", – сказал он.

  • Третий президентский срок Трампа и "золотой век Америки"

Во время выступления Трамп также пошутил о возможности баллотироваться на третий президентский срок, что вызвало оживление среди присутствующих. Отдельно он отметил поколение американцев, участвовавших во Второй мировой войне.

"Они – самое выдающееся поколение. Мне неприятно это признавать, но это так", – сказал президент США.

Еще одним символическим элементом церемонии стала демонстрация исторических американских флагов. По словам Трампа, один из них был изготовлен еще в 1777 году и имеет 13 звезд и 13 полос, символизирующих первые штаты, провозгласившие независимость.

"Для нас большая честь представить сегодня вечером в самом сердце столицы нашей страны один из самых первых американских флагов. Изготовленный в 1777 году, он украшен 13 звездами и 13 полосами, символизирующими 13 штатов, провозгласивших свою независимость 4 июля. Эти флаги многое пережили", – подчеркнул он.

В заключение речи Трамп пообещал, что страна переживает начало нового этапа развития.

Это лишь рассвет золотого века Америки, и в этот 250-й День независимости мы заявляем, как и два с половиной века назад, что ради нашей страны, ради наших детей и ради дела свободы мы выведем нашу страну на новый уровень, на уровень, которого раньше не было. Мы сделаем ее больше, лучше, сильнее и будем любить ее еще больше, 
– подытожил президент США.

Напомним, после завершения выступления Трампа небо над столицей озарил грандиозный фейерверк. Организаторы сообщили, что шоу длилось около 40 минут и должно было стать крупнейшим в истории страны. Для празднования было использовано около 850 тысяч фейерверков, которые одновременно запускали с нескольких площадок. За зрелищем вместе с первой леди наблюдал и президент США.

Однако празднование сопровождалось и отдельными инцидентами. Во время фейерверка в Нью-Йорке на Бруклинском мосту возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали без пострадавших.