"Америка никогда не станет коммунистической": основные заявления Трампа по случаю 250-летия независимости США

Дональд Трамп выступил с масштабной речью по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. В ходе выступления он резко раскритиковал коммунизм, заявил об "огромном успехе" действий США против Ирана и изложил свое видение будущего страны.

Об этом сообщает CNN.

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Какие заявления сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп 4 июля выступил на торжествах по случаю Дня независимости страны. В своей речи он уделил значительное внимание как международной политике, так и внутренним вызовам, заявив, что Америка переживает начало нового этапа развития.

Критика коммунизма

Одной из главных тем выступления стала критика коммунизма. Трамп заявил, что эта политическая система является полной противоположностью американским ценностям и не имеет будущего в Соединенных Штатах.

Коммунистическая система является противоположностью американской системы, и коммунистическая система никогда не работала. Наши воины не сражались против коммунизма на полях сражений по всему миру для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову здесь, в Америке,

– сказал Трамп.

В то же время президент прямо не упоминал Демократическую партию или демократических социалистов, хотя его слова прозвучали после победы представителей демократического социалистического крыла на праймериз в ряде американских штатов.

Как отмечает CNN, между демократическим социализмом и коммунизмом существуют существенные идеологические различия, однако Трамп ограничился общим заявлением о том, что "Америка никогда не станет коммунистической страной".

Заявления по Ирану и Венесуэле

Особое внимание президент США уделил ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что Вашингтон добился "успеха".

Мы добились огромного успеха; посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Иран. Мы уничтожили их, уничтожили их вооруженные силы,

– заявил Трамп.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США и впредь будут оставаться мировым лидером.

"Мы всегда будем на вершине. Мы никогда не позволим нашей стране пасть", – сказал он.

Третий президентский срок Трампа и "золотой век Америки"

Во время выступления Трамп также пошутил о возможности баллотироваться на третий президентский срок, что вызвало оживление среди присутствующих. Отдельно он отметил поколение американцев, участвовавших во Второй мировой войне.

"Они – самое выдающееся поколение. Мне неприятно это признавать, но это так", – сказал президент США.

Еще одним символическим элементом церемонии стала демонстрация исторических американских флагов. По словам Трампа, один из них был изготовлен еще в 1777 году и имеет 13 звезд и 13 полос, символизирующих первые штаты, провозгласившие независимость.

"Для нас большая честь представить сегодня вечером в самом сердце столицы нашей страны один из самых первых американских флагов. Изготовленный в 1777 году, он украшен 13 звездами и 13 полосами, символизирующими 13 штатов, провозгласивших свою независимость 4 июля. Эти флаги многое пережили", – подчеркнул он.

В заключение речи Трамп пообещал, что страна переживает начало нового этапа развития.

Это лишь рассвет золотого века Америки, и в этот 250-й День независимости мы заявляем, как и два с половиной века назад, что ради нашей страны, ради наших детей и ради дела свободы мы выведем нашу страну на новый уровень, на уровень, которого раньше не было. Мы сделаем ее больше, лучше, сильнее и будем любить ее еще больше,

– подытожил президент США.

Напомним, после завершения выступления Трампа небо над столицей озарил грандиозный фейерверк. Организаторы сообщили, что шоу длилось около 40 минут и должно было стать крупнейшим в истории страны. Для празднования было использовано около 850 тысяч фейерверков, которые одновременно запускали с нескольких площадок. За зрелищем вместе с первой леди наблюдал и президент США.

Однако празднование сопровождалось и отдельными инцидентами. Во время фейерверка в Нью-Йорке на Бруклинском мосту возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали без пострадавших.