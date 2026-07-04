Об этом президент написал в соцсетях.

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Как Зеленский поздравил США?

Зеленский отметил, что американская мечта о независимом, свободном и сильном государстве уже два с половиной века вдохновляет другие народы, стремящиеся к свободе. По его словам, именно Соединенные Штаты помогли человечеству выстоять перед тиранией в XX веке и сформировали систему международных союзов, которая обеспечила десятилетия мира и развития.

Президент подчеркнул, что сегодня украинцы ведут борьбу за те же ценности, которые в свое время отстаивали основатели Америки.

Сегодня, в XXI веке, влияние и значение Америки точно не меньше. И особенно мы это видим в Украине, которая борется за свою независимость, свободу и право на счастье для нашего народа фактически с теми же надеждами, с тем же смыслом, с той же энергией, с которыми американцы завоевали и защитили свою независимость. Мы очень ценим поддержку Соединенных Штатов, и особенно сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины,

– сказал он.

Зеленский также отметил, что американское оружие – от "Джавелинов", которые президент Трамп решил передать Украине, до "Пэтриотов", которые наиболее надежно защищают жизни наших людей, – доказывает силу американского духа, американской решимости и американских технологий.

"Когда мы обращаемся к Америке за "Патриотами", мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас. Мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует защиту свободы и жизни, – сказал украинский лидер.

Отдельно Зеленский выразил благодарность американскому народу, президенту США и всем, кто поддерживает Украину. Он пожелал Соединенным Штатам процветания, а двум странам – дальнейшего плодотворного сотрудничества во имя достижения справедливого и прочного мира.

К поздравлениям присоединился и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что для украинцев принципы свободы, демократии и человеческого достоинства давно перестали быть лишь политическими лозунгами – они стали вопросом выживания государства и нации.

Сибига отметил, что народ Украины, как и американцы более двух веков назад, вынужден с оружием в руках отстаивать свое право самостоятельно определять собственное будущее.

Наши народы объединяет общее понимание того, что свобода не передается по наследству. Каждое поколение должно отстоять и защитить ее для следующего. Именно поэтому слова "Свобода" и "Независимость", запечатленные в американской истории 250 лет назад, сегодня имеют для миллионов украинцев такое же глубокое значение,

– подытожил он.

Напомним, в Соединенных Штатах аномальная жара сорвала празднование Дня независимости. Из-за опасных погодных условий власти во многих центральных и восточных штатах были вынуждены отменить или перенести десятки парадов, концертов и праздничных фейерверков. Одним из самых резонансных решений стала отмена традиционного парада по случаю Дня независимости в Вашингтоне.